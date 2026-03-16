Savigliano, il Comune invita a controllare la propria tessera elettorale in vista del referendum

In vista del referendum del 22 e 23 marzo, il Comune di Savigliano invita gli elettori a verificare il possesso della propria tessera elettorale.

In caso di esaurimento degli spazi, ci si può rivolgere presso l’apposito sportello, ubicato all’interno dell’Ufficio elettorale, che provvederà al ritiro e al successivo rilascio di una nuova tessera elettorale. Anche in caso di tessera smarrita o deteriorata ci si può presentare sempre presso l’Ufficio elettorale per la relativa denuncia e la contestuale richiesta del duplicato.

L’orario per tali adempimenti è:

Fino al 19 marzo: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12,30, ed il lunedì pomeriggio dalle ore 14.30 alle ore 17.

Dal 20 al 21 marzo: dalle 9 alle 18.

Il 22 marzo, giorno di votazione; dalle 7 alle 23.

Il 23 marzo, giorno di votazione: dalle 7 alle 15.

Agli elettori che abbiano trasferito la propria residenza in altra circoscrizione sezionale è stata inviata a suo tempo dall’Ufficio elettorale l’etichetta autoadesiva che doveva essere apposta sulla tessera elettorale, relativa alla nuova ubicazione del seggio in cui l’elettore deve recarsi per le votazioni. Se tale etichetta non fosse stata apposta sulla propria tessera, per smarrimento o altri motivi, si prega rivolgersi all’Ufficio elettorale, che provvederà a rilasciarne una nuova.

"Onde evitare code ed assembramenti – dicono dal Municipio – si prega gli elettori di recarsi in Comune con sollecitudine".