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Attualità | 16 marzo 2026, 12:12

Le spettacolari immagini della valanga sul versante francese del Colle di Tenda [VIDEO]

Stamattina, dopo la chiusura del traforo, il distacco artificiale con l'elicottero e le cariche esplosive

Le spettacolari immagini della valanga sul versante francese del Colle di Tenda [VIDEO]

Dopo le abbondanti nevicate di ieri, domenica 15 marzo, stamattina, appena dopo la chiusura del tunnel, rimasto aperto nella fascia oraria 6-8, si è proceduto con il distacco artificiale della valanghe sul versante francese del Colle di Tenda.

Le bellissime immagini mostrano l'esplosione pilotata e il successivo distacco dell'enorme massa di neve. 

Queste operazioni sono fondamentali per garantire la sicurezza del traforo. 

L'elicottero permette di intervenire con precisione sui canaloni più pericolosi utilizzando cariche esplosive (o sistemi a campana di gas, come accade sul Maddalena), evitando che le valanghe cadano spontaneamente sulla strada.


 

Barbara Simonelli

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