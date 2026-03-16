Apro Healthcare: al via il nuovo corso per Operatore Socio Sanitario

Apro Healthcare, divisione di Apro dedicata alla formazione nel settore socio-assistenziale, annuncia l’avvio di un nuovo corso per Operatore Socio Sanitario (OSS).

Fino ad oggi i nostri percorsi formativi hanno contribuito in modo concreto allo sviluppo delle competenze professionali sul territorio, formando oltre 3.000 operatori socio-sanitari, inseriti nel mondo del lavoro dopo aver conseguito la qualifica.

Un risultato che testimonia l’efficacia di un modello formativo fortemente orientato alla pratica e costruito in stretta collaborazione con le strutture socio-sanitarie locali, che rappresentano il principale sbocco occupazionale per i corsisti.

Il lavoro dell’Operatore Socio Sanitario richiede infatti qualità umane fondamentali, sviluppabili solo attraverso un approccio davvero operativo. Si tratta di una professione che richiede preparazione tecnica, ma anche empatia, capacità relazionale e attenzione alla persona. L’operatore socio sanitario entra in contatto diretto con le esigenze e le difficoltà degli assistiti – persone fragili, anziani e pazienti che necessitano di supporto quotidiano -, contribuendo in modo concreto a migliorare la loro qualità di vita. Un lavoro che, oltre alla dimensione professionale, assume anche un forte valore sociale e umano per l’intera comunità.

L’Operatore Socio Sanitario è anche una delle professioni più richieste nel settore socio-assistenziale e sanitario.

RSA, ospedali, centri di assistenza e strutture residenziali del territorio sono costantemente alla ricerca di personale qualificato in grado di supportare l’attività degli operatori sanitari e garantire assistenza alle persone fragili. La formazione proposta da Apro risponde direttamente a queste esigenze, offrendo ai partecipanti competenze tecniche e operative immediatamente spendibili nel mondo del lavoro.

In questo contesto, l’avvio del nuovo corso OSS di Apro Healthcare rappresenta una concreta opportunità occupazionale: l’elevato fabbisogno di queste figure professionali, unito alla giusta formazione, si traduce infatti in altissime probabilità di inserimento lavorativo.

Il percorso formativo proposto da Apro Healthcare si svolgerà ad Alba e avrà una durata complessiva di 1000 ore, di cui 440 dedicate al training-on-the-job presso strutture socio-sanitarie del territorio. Lo stage in azienda rappresenta un momento fondamentale del percorso, consentendo ai partecipanti di confrontarsi direttamente con il contesto professionale e acquisire competenze operative sul campo.

Il corso è rivolto ai disoccupati, ma anche ai lavoratori e alle lavoratrici con mansione di ausiliare/addetto all’assistenza di base presso strutture residenziali e semi-residenziali, sociosanitarie e socioassistenziali.

Per partecipare è necessario essere in possesso di un certificato ISEE in corso di validità, della licenza media italiana o titolo equivalente e, per i cittadini stranieri, la conoscenza base della lingua italiana e il permesso di soggiorno.

Il percorso formativo è gratuito per chi possiede un ISEE inferiore a 10.000 euro, grazie al contributo della Regione Piemonte mentre con Fondazione Don Gianolio ETS sono disponibili opportunità di sostegno allo studio per i partecipanti. Al termine del corso, superato l’esame finale, gli allievi otterranno la qualifica professionale di Operatore Socio Sanitario, valida su tutto il territorio nazionale e riconosciuta anche a livello europeo.

Il primo incontro informativo è previsto nel mese di aprile e rappresenterà un’occasione per conoscere nel dettaglio il percorso formativo, i requisiti di accesso e la documentazione necessaria per l’iscrizione.

Per maggiori informazioni o per candidarsi al corso visita la sezione BANDI del sito https://healthcare.aproformazione.it , chiama il numero 0173 284922, oppure scrivi a informa@aproformazione.it