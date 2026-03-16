Festa del papà al Museo della Magia di Cherasco

Il Museo della Magia di Cherasco organizza per domenica 22 marzo una giornata interamente dedicata alla magia, all’illusione e al divertimento, per festeggiare tutti i papà in modo originale e coinvolgente.

Inoltre, tutti coloro che all’ interno di una famiglia svolgono il ruolo di papà, riceveranno un omaggio speciale per ricordare che papà si è tutto l’ anno.

La magia sarà protagonista dal mattino alla sera, con un ricco programma di spettacoli e intrattenimenti: Don Silvio Mantelli, in arte Mago Sales, accompagnerà i visitatori in un affascinante viaggio nel mondo della magia. Marco Aimone, mago e showman sarà protagonista di uno spettacolo di magia e illusione pensato per stupire adulti e bambini. Gli spettacoli si ripeteranno in tutta la giornata.

Nel pomeriggio è inoltre previsto un laboratorio didattico di magia per bambini e bambine ( fascia età dai 5 ai 10 anni) della durata di 30 minuti, durante il quale i partecipanti impareranno semplici trucchi per diventare piccoli maghi.

Il costo del laboratorio è di 5 euro , kit magico incluso.