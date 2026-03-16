I primi Mercatini di Pasqua a Limone Piemonte: tre giorni con 60 espositori e spettacoli

I Mercatini di Pasqua rappresentano la grande novità di questa chiusura di stagione invernale, caratterizzata da tanta neve e un flusso turistico in crescita. Sotto il coordinamento di My Limone, nel cuore della cittadina turistica sono in programma tre giornate pensate per unire tradizione e intrattenimento, con un programma di eventi in cui l'atmosfera alpina incontra la magia delle festività pasquali tra i profumi dei dolci appena sfornati, la creatività e la sapienza dell'artigianato locale e tante iniziative per famiglie. L'appuntamento è di quelli da segnare con il circolino rosso sull'agenda: 4, 5, 6 aprile.

Intrattenimento per le famiglie

Piazza del Municipio diventa il regno dei bambini, protagonisti assoluti della manifestazione. Per tutti e tre i giorni sono previsti il tiro a segno e la pesca dei pupazzi, mentre sabato pomeriggio il divertimento continua con i giochi con il clown, lo show delle bolle giganti e il laboratorio di decorazione delle uova di Pasqua, attivo dalle 14 alle 19. Domenica di Pasqua si riscopriranno i giochi di una volta nel pomeriggio, mentre alle 11 partirà la tradizionale Caccia alle Uova con ritrovo davanti al Bar Paninoteca: un grande gioco diffuso tra le vie del centro che coinvolge i più piccoli in un percorso divertente e pieno di sorprese (info: Alessandro 338-7339360 ).

Le delizie gastronomiche

A rendere ancora più goloso il lungo weekend pasquale, tutti e tre i pomeriggi sarà attivo lo stand delle frittelle di mele, dolce tipico delle feste di paese in questo periodo dell'anno, aperto dalle 10 fino a sera. Le prelibatezze si abbinano alla ricca proposta gastronomica che sabato e domenica anima il centro di Limone.

Il cuore della manifestazione: il mercatino

Domenica dalle 10 alle 22 e lunedì dalle 10 alle 18, il clou della kermesse sarà il Mercatino dell'artigianato locale e dei prodotti tipici del territorio montano, con oltre 60 espositori previsti. Le vie del paese ospiteranno bancarelle di artigiani e produttori del territorio: oggetti in legno e ceramica, decorazioni pasquali, creazioni hand-made e specialità gastronomiche che raccontano l'identità alpina e la cultura locale.

Musica e spettacoli dal vivo

Sabato 4 aprile alle 21, la musica accenderà piazza del Municipio con il concerto serale organizzato dai Commercianti: la Zucchero Sugar Band proporrà un concerto-tributo al mitico Fornaciari, icona musicale italiana nel mondo, inaugurando ufficialmente il weekend di Pasqua. Lunedì di Pasquetta, dalle 10.30 alle 15, un inedito trio formato da un chitarrista, un trampoliere e un giocoliere animerà le vie del centro con uno spettacolo itinerante imprevedibile, a metà tra il musicale e il circense.

Pasqua tra natura e shopping

La nuova iniziativa pasquale sarà l'occasione perfetta per affrontare i sentieri e godersi queste giornate di festa in mezzo alla natura, approfittando degli stand per un pranzo al sacco o una merenda. Uno shopping di qualità in una coinvolgente atmosfera festiva offrirà anche agli escursionisti una pausa rigenerante al ritorno dalle camminate in quota.

Nasce My Limone Agenda

Il brand My Limone, che da anni sostiene l'attività territoriale anche "fuori stagione" con svariate iniziative tra cui questi Mercatini di Pasqua, presenterà al pubblico nel weekend pasquale "My Limone Agenda". Si tratta di una pubblicazione pensata per raccontare la località e le sue eccellenze, offrendo ai turisti uno strumento pratico e agile per vivere il soggiorno nella cittadina della val Vermenagna in modo semplice e consapevole. Durante i Mercatini, la guida sarà distribuita gratuitamente a tutti gli interessati.