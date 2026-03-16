Torna la Notte del Liceo Classico al "Vasco Beccaria Govone" di Mondovì

Come da tradizione, anche quest’anno avrà luogo presso la sede del Liceo “Vasco Beccaria Govone” di Mondovì Piazza, nella giornata di venerdì 27 marzo, la 12ª edizione della Notte Nazionale del Liceo Classico.

L’evento, sempre sentito e organizzato con entusiasmo dagli studenti e dalle studentesse, con la costante collaborazione dei docenti, comprenderà spettacoli musicali e teatrali e momenti ricreativi culturali - tra cui un’attualissima escape room con rimandi all’Antico e i tableaux vivants - che rappresentano lo spirito atemporale della Classicità. Le attività proposte varieranno ad ampio raggio (recitazione, musica, giochi) all’interno del tema ufficiale dell’humanitas (icasticamente teorizzata dal commediografo latino Terenzio, II a.C.: 'Homo sum, humani nihil a me alienum puto', cioè: 'Sono un essere umano, non ritengo che niente di ciò che riguarda l’essere umano mi sia estraneo'), che esprime un sentimento di filantropia solidale composto da interesse, benevolenza e rispetto verso i propri simili: temi senza tempo, ma di cui oggi si avverte particolarmente la necessità.

L’evento sarà inaugurato alle 17,30 e aperto dai saluti del dirigente dcolastico, il prof. Bruno Gabetti, dal referente dell'indirizzo Classico, il prof. Stefano Casarino, e da una rappresentanza del Comune.

Momento di grande interesse sarà l’esposizione musicale del brano 'Non tornan più', realizzato dalla 4ª A e vincitore nazionale dell’Agòn Eschileo a Gela nel mese di dicembre 2025.

Siete tutti calorosamente invitati!