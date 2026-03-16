VOLLEY A1F / Honda Cuneo trionfa al tie-break su Bergamo: 5ª vittoria di fila in Challenge Cup

La Honda Cuneo Granda Volley centra la quinta vittoria consecutiva, battendo Volley Bergamo 1991 al tie break nella terza giornata del Play Off di CEV Challenge Cup. Le Gatte continuano il proprio sogno europeo, salendo a 8 punti nel Girone B e restandone in vetta.

1° set

Il primo set vede Bergamo partire forte: 4-8. Tuttavia Cuneo spinge sul gas e rientra a metà parziale: 15-16. Il finale sorride però alle lombarde, brave a chiudere 21-25.

2° set

Musica opposta nel secondo set: Gatte avanti 8-4. Grande break poi nel cuore del parziale, con Cuneo che sale sul +7 (16-9). Nel finale Bergamo non rientra e le biancorosse pareggiano i conti (25-19).

3° set

Terzo set che segue le orme del secondo: 8-3 per Cuneo. Quindi le Gatte continuano a spingere, allungando nuovamente sul 16-9. Così le biancorosse chiudono allo stesso modo (25-19) e completano l’operazione sorpasso.

4° set

La partita si prolunga grazie al quarto set: Bergamo ottima in avvio (2-8). Le Gatte provano ad accorciare nella fase centrale del parziale, ma le ospiti restano avanti (12-16). Il finale parla lombardo: 19-25 e tie break.

Tie break

Nel quinto set Bergamo parte benissimo: 2-5. Tuttavia Rivero sale sugli scudi, nel giorno del suo compleanno, e trascina le Gatte al sorpasso (10-7). Nel finale Cuneo è impeccabile, prendendosi tie break (15-10) e partita (3-2).

“Nel finale Rivero ci ha trascinate verso la vittoria – ha commentato Fabio Tisci nel post partita – È la quinta vittoria di fila e ciò dimostra l’ottimo lavoro che stiamo facendo in questo periodo. Dobbiamo continuare a spingere forte in questo modo, perché stiamo raccogliendo i frutti del nostro impegno”.

Honda Cuneo Granda Volley 3-2 Volley Bergamo 1991 (21-25, 25-19, 25-19, 19-25, 15-10)

Honda Cuneo Granda Volley: Signorile, Diop (16), Pucelj (18), Rivero (19), Keene (15), Koulisiani (6), Magnani (L). Entrate: Marring (1), Pritchard (1), Cecconello (3), Allaoui. Non entrate: Bardaro (L), Atamah. Spettatori: 1237. MVP: Jessica Rivera (Honda Cuneo Granda Volley)