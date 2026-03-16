VOLLEY D-F / Centallo Volley, vittoria netta sull’RS Racconigi: 3-0 e bottino pieno

Sabato 14 marzo 2026 si è giocata la diciannovesima giornata del campionato regionale di serie D ed a Centallo è ospite la formazione del RS VOLLEY RACCONIGI.

Nel palazzetto di piazza Don Gerbaudo, nuovamente con tanto pubblico, si è disputata una partita a tratti equilibrata e combattuta, con due squadre che per alcuni aspetti si assomigliano, nella quale però le Centallesi hanno dimostrato di avere qualcosa in più.

Contrariamente al solito, le padrone di casa partono molto contratte e fallose, circostanza che le porta sotto nel punteggio fino a metà set, momento dal quale, però, tornano ad essere più solide ed efficaci, ottenendo il vantaggio per chiudere la frazione.

Nei due set successivi, Capitan GIORDANO e compagne giocano bene e con grande attenzione fin da subito: vincono di slancio il secondo e nel terzo chiudono la partita, nonostante la grande volontà delle ospititi a non mollare.

“Una bella vittoria contro una squadra che ha perso delle giocatrici, ma che si sta ritrovando, motivata, ben messa in campo ed ottimamente seguita dalla sua allenatrice. Dopo una partenza non abituale per noi, le atlete hanno cominciato a giocare come sanno, portando a casa bottino pieno, con merito. Ci aspettano adesso due trasferte di fila, molto complicate, nelle quali cercheremo, come sempre, di fare del nostro meglio.”

Prossima gara, sabato 21 marzo alle ore 20,30 ad Alba contro la PGS EL GAL.

Palleggiatrici: FANTINI Jessica, PEANO Anna; Centrali: FERRERO Camilla, ROASIO Beatrice, BOLLA Giulia; Opposti: CASTELLINO Giorgia, ORSI Alice; Schiacciatrici: LAMBERTO Erica, CIRLA Chiara, GIORDANO Elisa (capitano); Liberi: ROMANO Sofia, MATTALIA Rachele.

I*Allenatore Franco MASSUCCO II* Allenatore Fabrizio MARCHISIO Dirigente Mario PAROLA

Parziali di gara :

(25-22, 25-11, 25-21).



