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Agricoltura | 17 marzo 2026, 08:38

Multifunzionalità, per Coldiretti Cuneo strumento di resilienza per i giovani agricoltori di fronte alla crisi geopolitica

Agli Oscar Green di Roma celebrata la capacità di innovazione dei giovani imprenditori agricoli

Francesco Goffredo

Francesco Goffredo

Vent’anni di Oscar Green e oltre vent’anni della legge di orientamento. Un binomio che ha permesso alle imprese agricole di trasformare, vendere direttamente e creare nuove opportunità economiche nei territori.  Uno strumento utilizzato fin da subito dai giovani che hanno saputo con l’innovazione rafforzare la resilienza delle loro realtà. È quanto è emerso in occasione della premiazione nazionale Oscar Green, a Roma, dove il segretario generale di Coldiretti, Vincenzo Gesmundo, ha evidenziato come, se oggi possiamo celebrare vent’anni di Oscar Green, è anche grazie alla legge di orientamento che ha aperto la strada alla multifunzionalità.

“In un momento di grande incertezza internazionale, continuare a investire nel settore agricolo significa costruire resilienza economica, sociale e alimentare – spiega Enrico Nada, Presidente di Coldiretti Cuneo –. La multifunzionalità ha modernizzato il settore primario mettendo al centro il cibo.  È avvenuta una vera rivoluzione che ha consentito alle imprese agricole di diversificare il reddito, di valorizzare le produzioni locali e di rafforzare il legame con il territorio".

“Innovazione e capacità di integrare attività diverse sono elementi fondamentali per garantire futuro alle aziende e opportunità ai giovani. La multifunzionalità, quindi, rappresenta una leva strategica per lo sviluppo sostenibile, l'innovazione e il presidio del territorio” aggiunge Francesco Goffredo, Direttore di Coldiretti Cuneo.

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