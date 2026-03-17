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Arti marziali | 17 marzo 2026, 07:02

JUDO / Bronzo per Colombo e Gallo, il Judo Mondovì brilla al regionale Esordienti A

A Leinì il Campionato Regionale Fijlkam qualifica al Trofeo Coni 2026: il club monregalese, guidato dal maestro Brizio, festeggia i terzi posti di Arturo Colombo e Adele Gallo e conferma la crescita dei suoi giovani judoka

JUDO / Bronzo per Colombo e Gallo, il Judo Mondovì brilla al regionale Esordienti A

Sabato 14 marzo, con la puntuale e precisa organizzazione del Comitato Regionale Fijlkam, Piemonte e Val d’Aosta – settore Judo, sui tatami del Palamaggiore di Leinì si sono ritrovati i ragazzi e le ragazze, delle categorie Esordienti A. 

Occasione speciale, il “Campionato Regionale”, valevole per la qualificazione al ‘Trofeo Coni 2026’. Incontri della durata di due minuti, con ulteriori due in caso di golden score, in linea con regole ed arbitraggi Fijilkam. Gli atleti del Judo Mondovì, come sempre accompagnati e preparati dal Maestro Alessandro Brizio, ben figuravano pure a livello regionale.

Arturo Colombo, dopo il passo falso nel primo incontro, si riprendeva prontamente e, grazie ad un filotto di vittorie, si classificava al terzo posto. 

Adele Gallo, cintura gialla inserita in poule con avversari di valore ed esperienze maggiori, sfoderava grinta, determinazione e tecnica, fino a conquistare un meritatissimo bronzo. 

Soddisfazione ed apprezzamento per le prestazioni dei giovani atleti monregalesi.



 



 

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