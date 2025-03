Benevello, ritrovato dopo due ore un anziano scomparso nella notte

Si è conclusa fortunatamente in modo positivo la ricerca di una persona scomparsa nella tarda serata di ieri, domenica 16 marzo, a Benevello. L'allarme è scattato intorno alla mezzanotte, quando la figlia di un anziano 85enne ha avvisato le forze dell'ordine dell'assenza del padre.

Immediatamente sono scattate le ricerche alle quali hanno partecipato due squadre dei Vigili del Fuoco di Alba e Cortemilia, insieme con i Carabinieri ed alcuni volontari del paese.

Dopo un paio di ore, l'anziano che era uscito in pigiama, è stato ritrovato in un campo a circa 500 metri dal paese. Naturalmente infreddolito per la bassa temperatura che nella notte c'era nella zona, e parecchio disorientato, era comunque in buonne condizioni generali di salute. Precauzionalmente è stato trasportato in ospedale, ma le sue condizioni sono buone.