BASKET / Pallacanestro Farigliano, Under 17 da applausi: battuta anche Kolbe Torino

Fine settimana ricco di emozioni per il settore giovanile della Pallacanestro Farigliano, con la copertina tutta per l’Under 17 Gold, protagonista di una vittoria di grande peso contro Kolbe Torino.

Nella terza giornata della Fase Top, i fariglianesi si impongono 69-59 al termine di una gara intensa e ben interpretata sin dalle prime battute. L’approccio è perfetto: difesa aggressiva e ritmo alto valgono un immediato 11-2 che indirizza il match. Il primo quarto si chiude sul 20-10 e nel secondo periodo la PF continua a macinare gioco, arrivando all’intervallo sul 42-24.

Nel terzo quarto Kolbe reagisce, alzando il livello offensivo e approfittando di un calo dei padroni di casa, ma Farigliano mantiene il controllo (62-48 al 30’). Nell’ultimo periodo gli ospiti provano a rientrare fino al -8, ma i galli gestiscono con lucidità il finale, conquistando un successo che vale il primo posto nel girone al termine dell’andata.

Meno fortunata l’Under 15 Gold, che cede di misura contro Asti (56-59) dopo aver condotto per lunghi tratti. Ottimo avvio (19-10), vantaggio mantenuto anche all’intervallo (35-30) e fino all’ultimo quarto (49-44), prima della rimonta finale degli ospiti.

(L'Under 15 Gold)

Sconfitta anche per l’Under 13 Gold, impegnata nella lunga trasferta di Rivarolo Canavese contro Lov.Us (73-64 dts). Dopo una gara equilibrata e combattuta, chiusa sul 62-62 nei tempi regolamentari, è l’overtime a premiare i padroni di casa. Resta comunque una prova di alto livello per i giovani fariglianesi.

Stop casalingo per l’Under 13 CSI contro Acaja Centallo (50-65): buon avvio, ma il ritmo degli ospiti nei quarti centrali fa la differenza. Sconfitta anche per le Allieve CSI, superate 50-27 da Basket Cairo.

Arrivano invece sorrisi dagli Esordienti, che al Palazzetto di Dogliani superano con autorità Olimpo Alba (12-4), confermandosi in testa alla classifica. Una prestazione corale fatta di intensità, difesa e contropiedi, a testimonianza di un percorso di crescita costante.

Nel complesso, un fine settimana che conferma la qualità del vivaio fariglianese: tra vittorie pesanti, partite combattute e segnali incoraggianti, il futuro della PF continua a prendere forma, un canestro alla volta.