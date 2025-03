Dieci chilometri di coda: traffico in tilt e una "normale" domenica di passione sulla statale 28 del Colle di Nava

Una foto bellissima, se la si guarda con distacco e senza essere parte di quella lunghissima serpentina di auto in coda.

Perché è stata una giornata di passione quella di ieri, domenica 16 marzo, per gli automobilisti che che hanno percorso la statale 28 del colle di Nava, al rientro dalla Liguria. Come spesso succede nei fine settimana o quando ci sono cantieri, il traffico sulla statale è andato in tilt, con una coda di oltre 10 chilometri.

Il sindaco di Ormea e presidente dell’Unione Montana Alta Valle Tanaro, Giorgio Ferraris, oggi ha scritto ad ANAS: “Nel pomeriggio e nella serata di ieri, domenica 16 marzo, si sono formate lunghissime code di automezzi nel tratto della statale 28, dalla salita di Pieve di Teco al Colle di Nava fino alla località Cantarana nel Comune di Ormea, dove è installato un semaforo per i lavori in corso. Si ravvisa la necessità di predisporre, nelle giornate in cui è previsto un importante incremento di traffico, un servizio di movieri per ridurre i disagi alla circolazione.

Si fa presente che, con l’inizio della bella stagione, il traffico sulla Statale 28, nei fine settimana, aumenterà notevolmente, quindi sarà necessario predisporre un’adeguata organizzazione, nei tratti oggetto di interventi, per regolare la circolazione e ridurre i disagi agli utenti nei due sensi di marcia”.