Officina Santachiara: due spettacoli tra clima e fantasia

A Officina Santachiara (ex chiesa di Santa Chiara, via Savigliano snc a Cuneo) due imperdibili appuntamenti teatrali: venerdì 20 marzo alle 19 L’altro mondo – Piccole storie di cambiamento di Fondazione TRG/Accademia Perduta Romagna Teatri e Mulino ad Arte, e domenica 22 alle 17:30 Il Paese dei Quadrati Magici di Dispari Teatro.

Nel primo spettacolo, ispirato al libro di Fabio Deotto e diretto da Daniele Ronco e Luigi Saravo, il pubblico diventa protagonista scrivendo il finale: prima dell’inizio condivide anonimamente riflessioni ambientali sul territorio cuneese, rielaborate in tempo reale per chiudere un viaggio tra Maldive, Lapponia e la crisi climatica, in un’esperienza di ascolto e consapevolezza collettiva.

Domenica tocca a un’avventura fiabesca per famiglie: un marinaio "rotondo" approda su un’isola quadrata dominata da un principe crudele, scatenando la ribellione con coraggio e ascolto; biglietti a 6 euro (5 ridotto under 10), in loco senza prenotazione (info: ufficiostampa@dispariteatro.it).

Entrambi gli spettacoli, in uno spazio suggestivo, uniscono partecipazione, fantasia e temi contemporanei, confermando Cuneo polo vivace di teatro innovativo