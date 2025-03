Cuneo, serrande abbassate nel centro storico: Armellini interpella la giunta

Sono 17 gli esercizi commerciali del centro storico di Cuneo – precisamente, della sola via Roma - che recentemente hanno chiuso i battenti secondo la ricognizione operata dal consigliere comunale di minoranza Paolo Armellini (Indipendenti).

Armellini ha presentato un’interpellanza incentrata sulla necessità di valorizzazione del centro storico della città in contrasto proprio alle numerose chiusure degli esercizi commerciali. Un problema che accomuna tante città del Paese, dove negli ultimi 10 anni chiuse più di 110 mila attività.

“Il degrado fisico dei luoghi alimenta il degrado civico e sociale che produce la degenerazione del fenomeno sicurezza – si legge nel testo dell’interpellanza -. L'abbandono di uffici e di negozi molte volte non è solo la causa, ma anche la conseguenza del degrado lasciato colpevolmente aggravare. Non è facile trovare il rimedio universale ma è colpevole stare a guardare e non far nulla”.

Armellini interpella sindaco e assessore competente per sapere se l’amministrazione abbia pensato o stia pensando a come rivalutare e rigenerare il centro storico, incentivare l’apertura di attività commerciali, facendosi carico di iniziative per intercettare i necessari finanziamenti.

Se ne parlerà nel Consiglio comunale di marzo, in programma per la fine del mese.