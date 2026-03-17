Cortemilia capitale della letteratura per ragazzi: il 26 marzo la premiazione del Premio “Il Gigante”

Per una settimana Cortemilia sarà la capitale italiana della letteratura per ragazzi.

Dal 22 al 28 marzo si svolgerà infatti principalmente a Cortemilia, ma con incursioni letterarie nel territorio della Langa e Langa Astigiana come ad Alba, Monesiglio, Monastero Bormida, Bistagno, un ricchissimo e articolato programma di attività accomunate dal prendere origine dai libri, dalle storie, dalla letteratura per ragazzi.

Si tratta di una vera e propria festa della letteratura per ragazzi, della cultura, che intercetta localmente scuole, associazioni, enti pubblici e realtà imprenditoriali e coinvolge al tempo stesso scuole, enti, case editrici, autori a livello nazionale. È un’iniziativa policentrica e partecipata che negli anni è diventata un vero e proprio fiore all’occhiello del territorio dell’Alta Langa, della Langa, del Piemonte, diventandone testimone dei suoi talenti, della sua cultura, dei suoi paesaggi.

In un crescendo di idee, entusiasmo, autorevolezza, il Premio è proprio per questo inserito nella top ten dei Premi di letteratura per ragazzi più importanti d’Italia, apprezzato dalle case editrici e dagli autori per la sua indipendenza sempre dichiarata, per l’autorevolezza indiscussa della sua Giuria Tecnica e per la sua entusiasta Giuria dei ragazzi.

Il momento più atteso della Settimana del gigante è la Cerimonia di Premiazione della XXIV edizione che si terrà a Cortemilia nella storica Chiesa del Convento di San Francesco, il 26 marzo 2026. La Cerimonia di Premiazione sarà vista anche in diretta online dalle Scuole e dalle case editrici che partecipano al Premio, oltre che dai suoi estimatori presenti in tutta Italia.

Alla Cerimonia di Premiazione della XXIV edizione parteciperanno di persona:

I finalisti delle Sezione di Narrativa – Premio Eugenio Pintore

per la fascia di età 8-10 anni

Gaja Cenciarelli autrice di ‘Il brugattolo’ edito da Rizzoli

Daniele Movarelli autore di ‘L’orsa’ edito da Feltrinelli

Per la fascia di età 11 – 14 anni

Nicoletta Gramanitieri autrice di ‘Mal di nebbia’ edito da emons!raga

Manlio Castagna autore di ‘Di fuoco e seta’ edito da Mondadori

la vincitrice della Sezione Libro illustrato – Premio Emanuele Luzzati per l’illustrazione

Anna Mosca per le illustrazioni del libro ‘Farfalle’ edito da Edizionicorsare, testi di Lisa Riccardi

le classi e i bambini vincitori della Sezione ‘I racconti dei bambini e delle bambine’ – Premio Francesco Langella

La II della Scuola Primaria di Monastero Bormida, Prima Classificata

La I della Scuola Primaria di Bossolasco, seconda Classificata

Giulio Boffa della Classe V della Scuola Primaria di Borgomale

I componenti delle Giurie Tecniche del Premio: Rosella Picech (Presidente), Cinzia Ghigliano (Presidente Sezione Libro illustrato), Don Antonio Rizzolo, Francesca Parodi di Casa Luzzati di Genova, Chiara Zingaretti della Biblioteca Internazionale per ragazzi De Amicis di Genova, Valeria Pelle, Andrea Franchello, Marco Martis;

I rappresentanti di istituzioni e associazioni locali e regionali tra cui il Sindaco e l’Amministrazione di Cortemilia, il Segretario Generale della Fondazione Ferrero di Alba, il portavoce della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, il portavoce dell’Associazione Italiana Biblioteche Sezione Piemonte e Valle d’Aosta, il Presidente del GAL Langhe Roero LEADRER, il portavoce dell’Unione Montana Alta Langa, il Direttore della Biblioteca Civica di Alba, i Dirigenti Scolastici degli istituti comprensivi del territorio; insegnanti delle Scuole Primarie e secondarie di Primo grado del territorio; giornalisti,

La rappresentanza della Giuria dei ragazzi di tutta Italia composta dai ragazzi delle Scuole Primarie e Secondarie di Primo Grado dell’Alta Langa e della Langa. A questa edizione hanno aderito alla Giuria dei ragazzi 7570 giovani lettori di Scuole di diverse parti d’Italia.

Sarà proprio in occasione della Cerimonia di Premiazione che verranno decretati i vincitori assoluti della Sezione Narrativa sommando alla votazione in diretta della Giuria dei ragazzi quella espressa dalle Giurie dei ragazzi di tutta Italia.

Alla conclusione della Premiazione seguirà l’inaugurazione della mostra di illustrazioni originali che Anna Mosca ha realizzato per il libro illustrato ‘Farfalle’, presso i locali della Biblioteca Civica di Cortemilia. La visita alla mostra sarà guidata dall’artista.

La giornata della Premiazione si concluderà nel pomeriggio con gli incontri tra la Giuria dei ragazzi e gli autori finalisti della Sezione Narrativa e con il laboratorio di illustrazione tenuto da Anna Mosca.

Il 28 marzo, ultimo giorno della Settimana del gigante, ci sarà l’incontro con Giuseppe Culicchia Direttore della Fondazione Circolo dei lettori, scrittore, saggista e traduttore.

Ex libraio, ha pubblicato una trentina di libri con i maggiori editori italiani ed è tradotto in dieci lingue. Dal suo romanzo Tutti giù per terra è stato tratto l’omonimo film. Il suo Torino è casa mia è un bestseller della collana Contromano di Laterza. Tra i suoi titoli: Il paese delle meraviglie (2004), Brucia la città (2009), Sicilia, o cara (2010), Venere in metró (2012), Il tempo di vivere con te (2021), dedicato al cugino Walter Alasia, La bambina che non doveva piangere, dedicato alla madre di Alasia, Ada Tibaldi. Il suo ultimo è Uccidere un fascista (Mondadori). Ha tradotto fra gli altri Mark Twain, Francis Scott Fitzgerald e Bret Easton Ellis.

L’incontro verrà impostato come un dialogo a più voci sulla letteratura per ragazzi e sulla lettura a partire dall’esperienza dell’ospite speciale a cui verrà assegnato il Premio GIGANTE dell’anno per il suo impegno nel settore della cultura, un esempio a cui ispirarsi e da cui trarre nuove buone energie.

Il Premio è sostenuto, oltre che dal Comune di Cortemilia, dalla Regione Piemonte (in particolare della Direzione Cultura e Commercio, Settore Promozione Beni librari e archivistici, Editoria e Istituti culturali); dalla Fondazione della Cassa di Risparmio di Cuneo; dalla Fondazione Ferrero di Alba da e da alcune realtà imprenditoriali locali.

Si avvale della collaborazione con la Lele Luzzati Foundation e Casa Luzzati di Genova; la Biblioteca Civica ‘Giovanni Ferrero’ di Alba centro rete del Sistema bibliotecario delle Langhe,

Si fregia del patrocinio del Ministero della Cultura e del Consiglio Regionale del Piemonte, dell'Associazione Italiana Biblioteche (A.I.B.) sezione Piemonte e Valle d’Aosta, dell’Unione Montana Alta Langa, del GAL Langhe e Roero LEADER.