Saluzzo, martedì sera 24 marzo l'assemblea di “Insieme si può”

Ellena e Demaria

L’associazione politico-culturale “Insieme si può”, espressione dell’attuale maggioranza consiliare, terrà la consueta assemblea generale martedì 24 marzo alle ore 21 presso i locali del Circolo Interno Due, in via Martiri della Liberazione 2.

L’incontro sarà dedicato al tesseramento 2026 e all’approvazione del bilancio, “ma rappresenterà soprattutto – spiega il presidente Luca Ellena - un momento di confronto politico e civico con la comunità”.

“A quasi metà del mandato amministrativo – aggiunge Ellena - l’assemblea sarà l’occasione per fare il punto sul lavoro svolto nell’ultimo anno, condividere i risultati raggiunti e aprire una riflessione sulle sfide e sulle opportunità che attendono la città nei prossimi anni”.

Il presidente e il nuovo direttivo presenteranno il programma di lavoro dell’associazione e le priorità su cui si concentrerà l’impegno politico e civico nei prossimi mesi.

Nel corso della serata interverrà anche il sindaco Franco Demaria, che dialogherà con i presenti per tracciare un bilancio dell’attività amministrativa e per discutere le prospettive future del territorio in una fase importante del percorso di governo della città.

“L’assemblea – spiega ancora Ellena - sarà un momento aperto di partecipazione e confronto, rivolto a tutte e tutti coloro che desiderano contribuire attivamente al dibattito pubblico e alla costruzione del futuro della comunità”.