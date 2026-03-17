Tra scienza, musica e solidarietà: il trionfo di Datameteo Educational al Terres Outdoor Festival di Saluzzo

Il maltempo ha provato a fare la sua parte, ma non è bastato a fermare l'entusiasmo e la magia che hanno animato l'ultima edizione del Terres Outdoor Festival. Tra i grandi protagonisti dell'evento spicca Datameteo Educational, che ha saputo unire divulgazione scientifica, spettacolo e un profondo spirito di solidarietà, regalando alla città momenti indimenticabili.

Didattiland: la scienza che appassiona i giovani (grazie a una rete speciale)

Il cuore della proposta educativa è stato il progetto Didattiland, che ha registrato numeri da record: ben 220 tra bambini e ragazzi hanno partecipato ai laboratori interattivi. Un successo straordinario reso possibile dalla fitta collaborazione con le scuole coinvolte, ma anche dal preziosissimo supporto degli studenti dell'indirizzo turistico dell'IS Grandis di Cuneo, che hanno garantito un'accoglienza e un'assistenza impeccabili durante tutto l'evento.

Un plauso speciale e carico di stupore va inoltre ai ragazzi del corso di panetteria del CNOS FAP di Saluzzo: uscendo dai loro abituali schemi, hanno messo in gioco una creatività straordinaria costruendo artigianalmente alcuni strumenti meteorologici. Sono stati proprio loro, all'interno di Didattiland, a spiegarne il funzionamento ai colleghi studenti, in uno splendido esempio di didattica tra pari.

Un palcoscenico d'eccezione: il Balloon Theater

Se la giornata è stata all'insegna dell'apprendimento, la serata si è trasformata in pura poesia visiva e sonora. Sotto le storiche arcate del mercato coperto di Saluzzo, il pubblico ha potuto assistere a uno spettacolo nello spettacolo. Grazie all'esperienza e alla maestria del personale della storica John Aimo Balloons, una maestosa mongolfiera è stata parzialmente gonfiata e sdraiata a terra, creando un vero e proprio "Balloon Theater": una scenografia avvolgente e onirica, unica nel suo genere.

Le note dei Morning Blend spazzano via le nuvole

All'interno di questa cornice mozzafiato si è tenuto il tanto atteso concerto del gruppo Morning Blend. Davanti a un pubblico letteralmente entusiasta e rapito, le voci bellissime e potenti di Fabiola ed Annalisa hanno compiuto una vera magia: la loro energia e il loro calore sembravano aver fisicamente spazzato via il maltempo che imperversava all'esterno. Ad arricchire l'esibizione, il tocco magistrale di Gabriele, che con la sua tastiera e le corde del suo violino ha saputo tessere un accompagnamento musicale di altissimo livello.

"Music nel Balon for Philippines": il cuore oltre l'ostacolo

L'emozione della musica e la bellezza della scenografia hanno fatto da cassa di risonanza per l'obiettivo più importante della serata. L'evento ha infatti acceso i riflettori sull'iniziativa solidale "Music nel Balon for Philippines". Il fine benefico è nobile e concreto: supportare attivamente i vitali progetti di scolarizzazione portati avanti dall'associazione Una Mano per i Bambini, ricordando a tutti come l'arte e la condivisione possano cambiare la vita di chi si trova in difficoltà dall'altra parte del mondo.

Un trionfo di squadra

Tutto questo non sarebbe stato possibile senza l'incessante lavoro dietro le quinte e la sinergia del territorio. Un ringraziamento doveroso e profondamente sentito va alla Fondazione Amleto Bertoni e a tutto lo staff del Terres Outdoor Festival, per la dedizione assoluta e il supporto continuo che hanno permesso a questa manifestazione di brillare.

L'impegno di Datameteo Educational, tuttavia, non si ferma a Saluzzo. L'invito per tutti è di non perdere i prossimi eventi della Giornata della Meteorologia che farà tappa a Busca. Un programma ricchissimo che unisce ancora una volta divulgazione, natura, solidarietà e spettacolo: dai magici voli in mongolfiera dei Balloon Days al cospetto del Monviso, agli approfonditi Talk Meteo al Teatro Civico con grandi esperti del clima, passando per mostre tematiche interattive (come "Clima, Spazio e Volo") al Parco-Museo dell'Ingenio, escursioni guidate ed emozionanti spettacoli dal vivo.

Per scoprire tutti i dettagli, gli orari, le mostre e il programma completo della Giornata della Meteorologia, vi invitiamo a visitare il sito ufficiale: www.giornatameteo.com

“Perché quando la scienza illumina le menti dei giovani, la musica scalda i cuori e la solidarietà unisce le forze, non c'è tempesta che non possa trasformarsi in un cielo sereno carico di speranza.”