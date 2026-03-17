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Eventi | 17 marzo 2026, 08:57

Una giornata interamente dedicata all'illusione al Museo della Magia di Cherasco

Appuntamento per domenica 22 marzo con il Mago Sales che accompagnerà i visitatori in un affascinante viaggio nel mondo della magia

Una giornata interamente dedicata all'illusione al Museo della Magia di Cherasco

Il Museo della Magia di Cherasco organizza per  domenica 22 marzo una giornata interamente dedicata alla magia, all’illusione e al divertimento, per festeggiare tutti i papà in modo originale e coinvolgente. 

Tutti i papà, riceveranno un omaggio speciale per ricordare che papà si è tutto l’anno. La magia sarà protagonista dal mattino alla sera, con un ricco programma di spettacoli e intrattenimenti:

Don Silvio Mantelli, in arte Mago Sales, accompagnerà i visitatori in un affascinante viaggio nel mondo della magia. Marco Aimone, mago e showman sarà protagonista di uno spettacolo di magia e illusione pensato per stupire adulti e bambini. Gli spettacoli si ripeteranno in tutta la giornata 

Nel tardo pomeriggio è inoltre previsto un laboratorio didattico di magia per bambini e bambine (fascia età dai 5 ai 10 anni) della durata di 30 minuti, durante il quale i partecipanti impareranno semplici trucchi per diventare piccoli maghi.

Il costo del laboratorio è di 5 euro, kit magico incluso.

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