 / Attualità

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Attualità | 17 marzo 2026, 09:18

Sabato 21 marzo a Trinità si definiscono ruoli e attività per gli aderenti al “Baratto amministrativo 2026”

Appuntamento alle 15 in municipio, la non partecipazione prevede l’esclusione degli ammessi tramite bando. Nel progetto alcuni residenti contribuenti, maggiorenni e idonei al lavoro, che da aprile a giugno garantiranno servizi di cura, manutenzione e sicurezza del territorio, in cambio di sconti su Imu e Tari

Sabato 21 marzo a Trinità si definiscono ruoli e attività per gli aderenti al “Baratto amministrativo 2026”

In seguito alla chiusura del bando relativo al “Baratto amministrativo”, progetto che prevede, da aprile a ottobre, il coinvolgimento della cittadinanza di Trinità nello svolgimento di lavori di pubblica utilità per il Comune, nell’ottica di un partenariato sociale, tutti gli aderenti ammessi sono tenuti a partecipare, sabato 21 marzo alle 15, a una riunione in municipio.

“La mancata partecipazione all’appuntamento costituisce motivo di esclusione dalle attività successive – specificano dall’Amministrazione –. Nel corso dell’incontro verranno fornite le istruzioni operative sulle attività da svolgere, il calendario indicativo degli interventi, l’informativa specifica in materia di sicurezza, la consegna dei DPI (dispositivi di protezione individuale) e le relative modalità di utilizzo”.

Nel progetto del “Baratto” rientrano alcuni residenti contribuenti, maggiorenni e idonei al lavoro, che garantiranno la manutenzione, la cura e la pulizia di aree verdi, immobili e varie sedi sul territorio comunale, nonché la sicurezza della fruibilità degli spazi pubblici.

Tali attività di cittadinanza attiva saranno compensate con uno sconto sui tributi comunali, in particolare Imu e Tari. Il tutto sarà valutato in relazione a quanto svolto durante il periodo previsto, da aprile fino a ottobre 2026.

Cristiano Sabre

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A MARZO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium