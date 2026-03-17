ELEZIONI / Michela Tomatis ufficializza la candidatura a Magliano Alpi

Scatta ufficialmente la corsa per le elezioni amministrative 2026 che vedranno alle urne i cittadini di 19 Comuni della provincia di Cuneo.

Si voterà nelle giornate di domenica 24 e lunedì 25 maggio ad: Aisone, Benevello, Briga Alta, Caprauna, Carrù, Castiglione Tinella, Cortemilia, Costigliole Saluzzo, Diano d'Alba, Elva, Magliano Alpi, Narzole, Peveragno, Priero, Roaschia, Rossana, Santo Stefano Belbo, Treiso e Verzuolo.

La prima ad annunciare la candidatura a per Magliano Alpi è Michela Tomatis, 46 anni, farmacista che ha già maturato esperienza amministrativa negli scorsi anni, come consigliere ed assessore del Comune che va alle urne a seguito del commissariamento dell'amministrazione di Marco Bailo decaduta, lo scorso aprile, per insufficienza di componenti.

A sostenere la corsa al municipio di Michela Tomatis sarà la lista "Uniti per il territorio".

"L'esperienza vissuta ha rappresentato un passaggio che ci ha fatto crescere e che ha rafforzato la nostra identità, la nostra coerenza e la nostra determinazione - dice Michela Tomatis, candidata Sindaca -. Ecco perché oggi scegliamo di tornare in campo guardando avanti, uniti dall’entusiasmo e dallo stesso spirito, fatto di coerenza,trasparenza, amore per la comunità ed il territorio, che da sempre ci ha guidati.

Il nostro impegno nasce dal profondo legame con il paese, dalla volontà di tutelarlo e valorizzarlo, rafforzando il senso di comunità, promuovendo un'amministrazione semplice, fondata su onestà, rispetto ed autenticità.

Siamo un gruppo unito, arricchito anche da nuove risorse, motivato e pronto a mettersi al servizio di Magliano Alpi con entusiasmo,responsabilità, trasparenza".

Secondo quanto stabilito dalla recente normativa, le operazioni di voto si svolgeranno in due giornate per garantire la massima affluenza. Le urne rimarranno aperte domenica 24 maggio dalle ore 7 alle ore 23 e lunedì 25 maggio dalle ore 7 alle ore 15.