Fratelli d’Italia in piazza per il SÌ al Referendum della Giustizia.

Martedì 17 marzo il Circolo di Fratelli d’Italia ha voluto essere in Piazza Santarosa per dire Sì al Referendum del prossimo 22-23 Marzo. Dichiarano Claudio Cuteri e Eleonora Busso presenti in piazza: “Abbiamo cercato di spiegare ai cittadini il perché del SÌ aldilà di ogni possibile stortura del quesito che le sinistre stanno cercando di portare nelle case delle persone. “

“Una cosa è chiara" dice il presidente del Circolo saviglianese e coordinatore della zona Savigliano-Saluzzo Maurizio Lillo De Lio, “bisogna andare a votare per cambiare l’attuale ruolo delle magistratura che è troppo influenzata dalle correnti. Le sinistre che caldeggiavano questo referendum, oggi fanno il voltafaccia perché al Governo non ci sono loro. Come mai? Quindi per loro è un voto politico e non un voto per una Giustizia più equilibrata.”

Per informarsi nel merito i cittadini possono contattarci oppure andare sul sito di Fratelli d’Italia su Facebook e su Instagram.

Saremo ancora in piazza Santarosa venerdì 17 marzo. Vi aspettiamo.

Per info 3387296513