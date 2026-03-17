Beinette, comitato cuneese per il No al referendum: incontro informativo giovedì 19 marzo

Il comitato cuneese per il No al referendum sulla giustizia organizza un incontro pubblico giovedì 19 marzo alle ore 21 nel salone Olivetti di via Gauberti 17. L’appuntamento, in vista della consultazione del 22-23 marzo sulla riforma costituzionale (riforma della magistratura e separazione carriere), vedrà relazionare Davide Sannazzaro (segretario provinciale PD), Manuela Maroglio (comitato No) e Andrea Carapellucci (magistrato Corte dei Conti di Torino).
L’iniziativa mira a informare i cittadini sulle ragioni del No, favorendo un confronto diretto con esperti e politici locali. Si inserisce in una serie di eventi provinciali pro e contro la riforma, come quello delle Acli a Fossano lo stesso giorno.
L’ingresso è libero: un’occasione per approfondire i temi referendari prima del voto.