A Savigliano le ragioni del "Sì" al referendum

In vista del referendum in programma il 22 e 23 marzo, il Comitato per il Sì della Provincia di Cuneo, organizza a Savigliano un incontro pubblico di informazione e confronto aperto alla cittadinanza.

L’appuntamento è fissato per giovedì 19 marzo alle ore 18:30, in sala Miretti, e vedrà la partecipazione dell’On. Avv. Enrico Costa, che interverrà per illustrare le ragioni del Sì e approfondire i temi al centro della consultazione referendaria.

L’incontro rappresenta un momento di dialogo e di informazione rivolto a tutti i cittadini interessati a conoscere più nel dettaglio i contenuti del referendum e le implicazioni delle proposte oggetto di voto.

Il Comitato per il Sì invita la cittadinanza a partecipare numerosa.