“Benvenuto Arneis” celebra la nuova annata all’Enoteca del Roero

Con l’arrivo della primavera, l’Enoteca Regionale del Roero promuove la seconda edizione di “Benvenuto Arneis – Assaggi in Enoteca”, in programma sabato 21 marzo 2026 presso la sede di Canale.

Un appuntamento che segna simbolicamente l’avvio della nuova stagione di enoturismo e accoglienza nel Roero, ponendo al centro uno dei vini più rappresentativi del territorio: il Roero Arneis DOCG, bianco identitario e sempre più apprezzato per eleganza, freschezza e versatilità.

La giornata sarà dedicata alla presentazione della nuova annata, appena immessa sul mercato, offrendo al pubblico la possibilità di conoscere da vicino le diverse interpretazioni del vitigno attraverso il lavoro dei produttori.

Il banco d’assaggio

Nei locali dell’Enoteca, in via Roma 57 a Canale, sarà allestito un banco d’assaggio con oltre 40 etichette di Roero Arneis 2025, rappresentative delle diverse aree produttive del territorio Roero.

Per garantire una migliore esperienza di degustazione, gli ingressi saranno suddivisi in due turni: ore 11.00 – 14.30, ore 14.30 – 18.00

Un’occasione per degustare in modo consapevole, confrontare stili e caratteristiche, e approfondire la conoscenza di un vino che negli ultimi anni ha saputo consolidare la propria identità e il proprio posizionamento.

Un vino, un territorio

“Benvenuto Arneis” nasce con l’obiettivo di offrire un momento di incontro tra produttori e pubblico, ma anche di raccontare il Roero attraverso uno dei suoi simboli più riconoscibili.

"Con “Benvenuto Arneis” – dichiara il Presidente dell’Enoteca Regionale del Roero, Marco Perosino – apriamo simbolicamente la stagione primaverile mettendo al centro un vino che rappresenta in modo autentico il nostro territorio. L’Arneis è oggi un ambasciatore del Roero, capace di raccontarne l’identità con immediatezza e qualità. Presentare la nuova annata in Enoteca significa offrire al pubblico un momento di conoscenza, ma anche rafforzare il legame tra produttori, territorio e appassionati, in un contesto di accoglienza e condivisione".

Un’esperienza in Enoteca

Durante la giornata, i visitatori potranno inoltre accedere a una selezione di oltre 65 produttori del Roero presenti in Enoteca, beneficiando di uno sconto speciale del 10% sull’acquisto dei vini.

Il costo della degustazione è di € 15, con riduzione a € 10 per i soci delle associazioni di settore (AIS, FISAR, ONAV, Go Wine e altre). La quota comprende degustazioni libere di tutti i vini in assaggio.

Le prenotazioni sono disponibili online.