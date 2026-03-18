In vendita i biglietti per la grande lotteria di Pasqua organizzata dall'Avis di Bra

Il gruppo Avis Bra, insieme ai gruppi di Cervere, Narzole, Pocapaglia e Sommariva Perno, organizza anche quest’anno la grande lotteria di Pasqua 2026 in collaborazione con le Gallerie del Territorio di Bra, che ringraziamo per la collaborazione.

I biglietti hanno un costo si 1 euro e daranno diritto a partecipare all’estrazione di domenica 29 marzo: il primo premio sarà un buono soggiorno per un week end ad Aurora Misano, il secondo un uovo di cioccolato da 11 kg ed il terzo un uovo di cioccolato da 7 kg. Ci saranno inoltre tantissime possibilità di vittoria, in quanto verranno assegnati all’incirca 100 premi.

Sarà possibile acquistare i biglietti direttamente presso il supermercato: i volontari Avis saranno presenti all’interno della galleria nelle seguenti date: sabato 14, 21 e 28 marzo e domenica 22 marzo dalle ore 10.00 del mattino alle ore 18.00 di sera. Naturalmente sarà possibile richiedere i biglietti anche presso la sede di Avis Bra o telefonando al numero 320/7865460.

Tutto il ricavato verrà devoluto all’associazione Avis Bra per la promozione della donazione del sangue, elemento fondamentale per la salvaguardia della vita in ambito sanitario.

Ci auguriamo che anche quest’anno la popolazione possa supportarci in questa iniziativa diventata ormai storica per la nostra associazione, che ha la finalità ultima della promozione della “cultura del dono”.



