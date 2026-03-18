Dalla valle Stura alla Guinea Bissau: la nuova missione solidale del dottor Giampiero Ravotti

La scorsa settimana il dottor Giampiero Ravotti, in pensione dallo scorso autunno, si è impegnato in una missione umanitaria in Guinea Bissau con il Centro Studi per la Pace Odv (organizzazione di volontariato) di Demonte.



Ravotti è stato a lungo medico di medicina generale in bassa valle Stura, dove ha saputo assicurarsi diffusa e profonda stima dei pazienti per la sua professionalità. Negli anni erano già note la sua generosità e attenzione al prossimo seppur potesse apparire più spartano e concreto, ma capace di stabilire la giusta empatia, senza sbavature. La competenza in materia medica ha consentito ai suoi assistiti di poter contare su quel tanto ambito e raro rapporto di fiducia. Ancora una volta il dottor Ravotti anche fuori servizio esprime la sua natura altruistica, scegliendo di dare la sua disponibilità al progetto umanitario.

Insieme al dottor Ravotti c'era la presidente dell'associazione Cristina Broseghini, laureata in Scienze per la Pace all'Università di Pisa.



Il Centro Studi per la Pace ODV è nato grazie ai suoi cinque fondatori che hanno voluto esprimere attraverso azioni concrete il concetto di "competizione umanitaria" espresso da Tsunesaburo Makiguchi (1871 - 1944) presidente fondatore della Soka Gakkai - che dice "La cosa importante è mettere da parte le motivazioni egoistiche e sforzarsi di proteggere e migliorare non solo la propria vita ma anche quella degli altri. Bisognerebbe agire per il bene degli altri perché facendo del bene agli altri se ne fa anche a se stessi".



In Guinea Bissau hanno attivo un progetto di riabilitazione dei casi di malnutrizione grave nei bambini con età inferiore ai 5 anni, di selezione e accompagnamento delle donne in gravidanza con particolare attenzione a quelle affette da HIV/AIDS, di promuovere una buona utilizzazione dei servizi sanitari di base e comportamenti sani nelle comunità. E infine promuovere le Unità di Salute di Base nei villaggi a distanza superiore ai 10 km da un Centro di salute.





E' qui che nei giorni scorsi attraverso i social è stato reso pubblico l'impegno offerto dal dottor Ravotti. “A Cacheu in questo viaggio ci ha accompagnato il nostro medico dal cuore grande” annunciano dal Centro Studi per la Pace Odv di Demonte.



“Ogni volta che qualcuno di noi raggiunge il villaggio è un’emozione immensa – scrivono ancora -, perché lì ci aspettano i sorrisi più sinceri: quelli dei nostri bambini.



Loro sono la nostra speranza, la nostra forza, il senso di ogni impegno che portiamo avanti.



Il nostro sogno è semplice ma immenso: regalare loro un sorriso, opportunità e la possibilità di crescere con un futuro migliore nel loro villaggio.



Ed è bellissimo vedere che, anche grazie al supporto di tante persone, quei sorrisi continuano a illuminare ogni giorno”.