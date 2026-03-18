ARRAMPICATA SPORTIVA / A Prato l'ultimo atto di Coppa Italia Boulder: Irina Daziano (al momento terza) insegue la vetta della classifica

Si chiude con un’ultima appassionante competizione il circuito di Coppa Italia Boulder.

La terza e conclusiva prova del circuito dedicato alla specialità più esplosiva dell’arrampicata sportiva si disputerà a Prato, presso la palestra Crazy Center Climbing, e richiamerà in Toscana 54 atlete e 58 atleti, selezionati fra i migliori specialisti di questa specialità provenienti da tutta Italia.

La specialità Boulder spinge gli atleti ad un grande impegno fisico, a base di forza fisica, equilibrio, dinamismo, e a una notevole agilità mentale, per trovare in brevissimo tempo la methode che consenta loro di raggiungere la zona, che garantisce 10 punti, e il top, che ne attribuisce 25, col minor numero di tentativi possibile (ogni tentativo fallito sottrae un decimo dal punteggio). La capacità di risoluzione dei blocchi in tempi rapidi, grazie all’intuito, all’abilità e alla concentrazione regala soluzioni inattese e spettacolari, che stupiscono gli spettatori e scatenano ammirazione.

Dopo le tappe di Cuneo e Como questa prova riveste un’importanza speciale perché non solo assegnerà le medaglie della singola competizione, ma decreterà anche i vincitori dell’intero circuito.

Al momento l’anconetana Stella Giacani (Fiamme Gialle) è in testa alla classifica, con 1690 punti, tallonata dalla bresciana Federica Papetti (Rock Brescia), con 1325 punti, dalla cuneese Irina Daziano (InOut ASD), con 1155 punti, e dalla trentina Francesca Matuella (Centro Sportivo Aeronautica Militare), con 1145 punti.

Sul fronte maschile è in vetta al ranking il neo Campione Italiano, il pinerolese Matteo Reusa (Fiamme Gialle), con 1610 punti, seguito a ruota dal pescarese Niccolò Antony Salvatore (Fiamme Rosse), con 1545 punti, e dal diciassettenne romano Tommaso Milanese (Star Wall Climbing), con 1220 punti.

Incalzano a breve distanza anche l’atleta di casa al Crazy Center, Giovanni Bagnoli, il vice Campione Italiano Riccardo Vicentini (Fiamme Gialle) e il ferrarese Luca Boldrini (Centro Sportivo Aeronautica Militare). Da tenere sott’occhio anche l’altro climber del Crazy Center, Simone Mabboni, che ha sfiorato il podio al Campionato Italiano recentemente disputato a Bressanone.

Tutto è ancora da decidere e i pronostici possono essere facilmente ribaltati, questo rende molto più adrenalinica la sfida, che sarà combattuta fino all’ultima presa.