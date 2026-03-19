TENNIS TAVOLO / TT Mondovì: B1 ko col Vigevano, cappotti e rimonte nelle serie inferiori

Il Tennistavolo Mondovì chiude la quinta giornata di ritorno con risultati contrastanti: sconfitta pesante in Serie B1 ma belle affermazioni nelle categorie inferiori, con cappotti autorevoli e rimonte decisive tra le squadre monregalesi e del circondario.

Serie B1 e C2 maschili

In B1 il TT MLM Mondovì cede 3-5 in casa al TT Vigevano 1999 O.Met SRL: Negrila firma il doppio superando Di Pierro e Austria in tre set, Palmarucci batte Di Pierro ma cede come Torta ad Austria e Guerrini. Sempre ultimo in classifica, prossimo impegno il 28 marzo con il Cortemaggiore. In C2, invece, bella vittoria interna 5-3 del TT Macelleria Gazzera Mondovì su Verzuolo A4 Acqua Eva: Basso parte forte (3-2 su Ponzo), Cesano pareggia rimontando Sannini ma Fragolino (3-0 su Barbero) e Basso (3-1 su Cesano) allungano; Sannini e Fragolino chiudono i conti. Prossimo match il 27 marzo contro Isola d’Asti Bausola.

Serie D maschili

In D1 sconfitta casalinga 2-4 per TT Botta Forni: Alessandrini brilla con la vittoria al quinto su Calissano e in tre su Badellino, ma Beltramo e Borrello escono sconfitti nonostante buone prove; trasferta a Verzuolo contro A4 Dental Quality. Cappotto perfetto in D2 per la capolista TT Bruno Gomme sul TT Olmense Nuova Color: Camperi, Mamino e Miino dominano Serra, Santini e Piano. Riposo in D3 per TT Colonia Agricola (girone L); nel girone I, TT Nuova Giacobba vince 5-1 sul TT Alba Cantine Sobrero con doppi hurrà di Fulcheri e Maria Cuniberti, mentre TT Scatolificio Doglianese pareggia 3-3.

Femminile Serie B e C

Domenica 8 marzo a Novara esordio in Serie B con due ko 1-4 per TT Zimbardi: contro Regaldi vince Alessandrini su Negrini, sconfitte per Borrello e Cento; analogo epilogo con Donatori Sangue Cascina (Beccaria ok su Corini). A Verzuolo in Serie C, TT Agriturismo Manzone perde 2-3 con A4 Verzuolo Benebanca ma rimonta 3-2 su Pink Alessandria grazie a Kostenko e Cuniberti.

Prossimi impegni: Colonia Agricola vs Area 172 Savigliano Auto (27 marzo), Giacobba vs Isola d’Asti Fiorenza e Doglianese vs Area 172 a metà aprile.