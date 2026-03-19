Bra, la Chiesa dei Battuti Bianchi compie 400 anni e si "regala" il restauro delle campane

Sulla Chiesa dei Battuti bianchi di Bra, situata in corso Cottolengo e prossima a celebrare i 400 anni, verranno effettuate esternamente delle operazioni di restyling.
In particolare, grazie a un contributo ottenuto dalla banca saviglianese Crs, il certificato di deposito solidale (a tasso fisso), l’edificio vedrà restaurate le campane all’interno della torre, anch’essa preservata dagli eventi climatici e messa in sicurezza a livello strutturale.
Quest’opera va di fatto a completare alcuni di lavori apportati nelle scorse annate, come il restauro del portone dalle 24 specchiature a rilievo e di legno pregiato e delle ante delle porte dell’attigua Confraternita, ritornate ai lucenti colori originari.