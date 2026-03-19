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Attualità | 19 marzo 2026, 07:51

Bra, la Chiesa dei Battuti Bianchi compie 400 anni e si "regala" il restauro delle campane

Per la realizzazione dell'opera essenziale un contributo della Cassa di Risparmio di Savigliano con il co-finanziamento della Confraternita

La facciata della chiesa dei Battuti Bianchi di Bra

La facciata della chiesa dei Battuti Bianchi di Bra

Sulla Chiesa dei Battuti bianchi di Bra, situata in corso Cottolengo e prossima a celebrare i 400 anni, verranno effettuate esternamente delle operazioni di restyling.

In particolare, grazie a un contributo ottenuto dalla banca saviglianese Crs, il certificato di deposito solidale (a tasso fisso), l’edificio vedrà restaurate le campane all’interno della torre, anch’essa preservata dagli eventi climatici e messa in sicurezza a livello strutturale.

Quest’opera va di fatto a completare alcuni di lavori apportati nelle scorse annate, come il restauro del portone dalle 24 specchiature a rilievo e di legno pregiato e delle ante delle porte dell’attigua Confraternita, ritornate ai lucenti colori originari.

Cristiano Sabre

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