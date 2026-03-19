Domani l'ultimo saluto a Giancarlo Beltramo, il più longevo malato di Sla in Italia

Domani 20 marzo, alle 15, nella chiesa parrocchiale di Crocera, Barge darà l'ultimo commosso saluto a Giancarlo Beltramo, deceduto a 67 anni nella giornata di ieri 18 marzo.

Aveva la Sla, che gli era stata diagnosticata quando aveva poco più di 30 anni. Era riuscito a convivere con la malattia a lungo, diventando il più longevo malato di Sla in Italia.

L'uomo lascia la moglie Anna Maria, il figlio Maurizio (vicesindaco) con la moglie Giulia e l'adorato nipotino Tommaso, la mamma Caterina, il papà Antonio, il fratello Claudio con Amelia e la suocera Maria.

