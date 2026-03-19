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Attualità | 19 marzo 2026, 16:53

Garessio, al via la potatura dei tigli in Piazza d’Armi in vista dei nuovi interventi sportivi

Nell'area, nei prossimi mesi, è previsto l'avvio dei lavori per la posa di un nuovo campo da calcio in erba sintetica e il miglioramento dell’area dedicata al beach volley

Garessio, al via la potatura dei tigli in Piazza d’Armi in vista dei nuovi interventi sportivi

Proseguono a Garessio gli interventi di cura e manutenzione del verde pubblico. Nei giorni scorsi è stata effettuata la potatura di alcuni tigli situati in prossimità di Piazza d’Armi, sia lungo la strada sia sul lato del campo.

L’operazione, programmata dall’amministrazione comunale, si inserisce in un più ampio piano di riqualificazione dell’area ed è propedeutica ai lavori che prenderanno il via nei prossimi mesi. Tra gli interventi previsti figurano la posa di un nuovo campo da calcio in erba sintetica e il miglioramento dell’area dedicata al beach volley.

Si tratta di opere considerate importanti per la valorizzazione degli spazi sportivi cittadini e per offrire strutture più moderne e funzionali alla comunità. La potatura degli alberi, oltre a garantire la sicurezza e il decoro dell’area, consentirà infatti di predisporre al meglio il cantiere e favorire il corretto svolgimento delle future lavorazioni.

"Ringraziamo - chiosano dall'amministrazione -  gli operai comunali per l'intervento e la professionalità".

redazione

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