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Attualità | 19 marzo 2026, 16:00

“Uscire dal silenzio”: a Dogliani un incontro con il centro antiviolenza Mai+Sole

Venerdì 27 marzo alla Biblioteca Civica “Luigi Einaudi” le volontarie dell’associazione racconteranno il loro impegno a fianco delle donne e l’apertura di uno sportello di ascolto in paese

“Uscire dal silenzio”: a Dogliani un incontro con il centro antiviolenza Mai+Sole

Venerdì 27 Marzo, alle ore 20.45 presso la Biblioteca Civica “Luigi Einaudi” di Dogliani, si svolgerà un incontro con l’Associazione MAI+SOLE | Centro antiviolenza donne, intitolato “Uscire dal silenzio. Un’altra strada è possibile?

A partire da questo interrogativo, Antonella Vassallo (vice presidente di Mai+Sole) e alcune Volontarie formate, racconteranno la storia della loro associazione - riconosciuta dalla Rete Antiviolenza nazionale 1522 - il loro impegno quotidiano, 24 ore su 24, nell’essere un primo punto di appoggio sul nostro territorio per donne che subiscono qualsiasi tipo di violenza o abuso e annunceranno la possibilità di ricevere ascolto e accoglienza anche a Dogliani grazie alla collaborazione con l’amministrazione comunale.

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