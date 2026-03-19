“Uscire dal silenzio”: a Dogliani un incontro con il centro antiviolenza Mai+Sole

Venerdì 27 Marzo, alle ore 20.45 presso la Biblioteca Civica “Luigi Einaudi” di Dogliani, si svolgerà un incontro con l’Associazione MAI+SOLE | Centro antiviolenza donne, intitolato “Uscire dal silenzio. Un’altra strada è possibile?”

A partire da questo interrogativo, Antonella Vassallo (vice presidente di Mai+Sole) e alcune Volontarie formate, racconteranno la storia della loro associazione - riconosciuta dalla Rete Antiviolenza nazionale 1522 - il loro impegno quotidiano, 24 ore su 24, nell’essere un primo punto di appoggio sul nostro territorio per donne che subiscono qualsiasi tipo di violenza o abuso e annunceranno la possibilità di ricevere ascolto e accoglienza anche a Dogliani grazie alla collaborazione con l’amministrazione comunale.