ASL CN2 cerca giovani per il Servizio Civile all’Ospedale di Verduno

L’ASL CN2 apre le porte a giovani tra i 18 e i 28 anni per un progetto di Servizio Civile Universale all’Ospedale di Verduno, focalizzato sul sostegno alle persone fragili e sole. L’iniziativa “Insieme verso la cura” mira a migliorare l’accoglienza e l’orientamento dei pazienti, offrendo ai volontari un percorso di crescita personale e professionale con formazione qualificante e competenze sanitarie.

I volontari si occuperanno di accoglienza all’ingresso, accompagnamento verso ambulatori e reparti, supporto durante le attese per visite ed esami, assistenza nelle dimissioni e aiuto specifico per chi è solo o in condizioni di fragilità. Non servono esperienze pregresse, ma motivazione, empatia e capacità relazionali faranno la differenza in un contesto che rende concreto il contributo al sistema sanitario pubblico.

Partecipare significa acquisire abilità relazionali e sanitarie utili per il futuro, oltre a un’esperienza formativa all’interno di servizi pubblici di alto livello. È un’occasione per chi vuole fare la differenza nella comunità, costruendo un bagaglio professionale concreto mentre si aiuta chi ne ha più bisogno.

Le candidature scadono l’8 aprile 2026 alle ore 14. Tutte le info e i dettagli sono sul sito della Provincia di Cuneo, nella sezione Assistenza, progetto ASL CN2 “Insieme verso la cura”.