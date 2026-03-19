La Costituzione è donna: ad Alba una serata dedicata alle conquiste per la parità di genere

Giovedì 26 marzo, alle ore 18.30, nella sala polivalente del Liceo “Leonardo da Vinci” di Alba, si terrà la presentazione del volume “La Costituzione è donna. Le conquiste per la parità di genere dal 1946 ad oggi”, a cura di Anna Chimenti e Maria Natale. L’iniziativa è promossa dalla Consulta per le Pari Opportunità del Comune di Alba, in collaborazione con La Torre Cooperativa Libraria e con il Liceo Leonardo da Vinci. A dialogare con le curatrici sarà Daniela Scavino, membro della Consulta; introdurrà la serata Silvia Moglia, presidente della Consulta Pari Opportunità.

L’incontro si inserisce nel progetto “Verso l’80° anniversario del Voto alle Donne – Educare alla democrazia e alla parità”, promosso ad Alba dall’Assessorato alle Pari Opportunità e dalla Consulta comunale. Come già evidenziato nelle iniziative avviate nei mesi scorsi, il percorso accompagna la città verso il 2 giugno 2026, data simbolica che richiama insieme il primo voto delle donne in Italia e la nascita della Repubblica, con l’obiettivo di tenere unite memoria storica, cittadinanza attiva e formazione delle nuove generazioni.

Il libro, pubblicato da Carocci nell’ottobre 2025, prende le mosse da una domanda cruciale: come riuscirono le pochissime donne elette all’Assemblea Costituente — 21 su 556 — a lasciare un’impronta così significativa nella costruzione della democrazia italiana? Il volume ripercorre le battaglie e i passaggi che, dal 1946 a oggi, hanno segnato il cammino verso la parità di genere, mostrando come molti diritti oggi dati per acquisiti siano in realtà il frutto di un lungo confronto politico, culturale e giuridico. La pubblicazione unisce prospettiva storica e sguardo sul presente: accanto al ruolo delle madri costituenti, affronta infatti temi ancora attualissimi come la rappresentanza, la violenza di genere, i diritti delle donne nella sfera pubblica e privata, le trasformazioni del diritto di famiglia e le questioni aperte nel dibattito contemporaneo sulla cittadinanza e sull’uguaglianza.

Le due curatrici portano nella riflessione competenze complementari. Anna Chimenti è costituzionalista e professoressa ordinaria di diritto costituzionale; Maria Natale è professoressa associata di Storia del diritto medievale e moderno, presidente del Corso di studi in Giurisprudenza dell’Università Telematica Pegaso e principal investigator del progetto GEA – Gender Equality Achievement.

"Con questa serata vogliamo offrire alla città un’occasione di riflessione viva e consapevole sul legame tra democrazia, Costituzione e diritti delle donne - dichiara Silvia Moglia, presidente della Consulta per le Pari Opportunità del Comune di Alba - Il progetto che abbiamo dedicato all’80° anniversario del voto alle donne nasce proprio dal desiderio di tenere insieme memoria e presente: ricordare il 1946 non significa guardare a una pagina chiusa della storia, ma comprendere da dove arrivano diritti che oggi sembrano naturali e che invece sono il risultato di battaglie, scelte politiche e assunzioni di responsabilità. La presentazione di questo libro ci aiuta a restituire voce e centralità alle donne che hanno contribuito a costruire la nostra democrazia e, nello stesso tempo, invita tutti, in particolare le giovani generazioni, a interrogarsi su quanto resti ancora da fare per una parità piena e concreta".

La serata albese si annuncia dunque come un momento di approfondimento civile e culturale capace di collegare la lezione della Costituente alle sfide del presente. Un appuntamento che conferma la volontà della Consulta di fare dell’anniversario del voto alle donne non una celebrazione rituale, ma un’occasione pubblica di confronto, consapevolezza e partecipazione.