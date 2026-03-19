Cuneo: domani riapre lo storico bar degli Angeli col nome di Mirar

Il dehors con la vista più bella di Cuneo ha trovato il suo nuovo proprietario nelle vesti di Antonio Hu e non manca molto all'attesa apertura dello storico bar sul viale degli Angeli, in programma per domani, venerdì 20 marzo, alle 17.30.

<figure class="image"> </figure>Dopo ben sei mesi di inattività, l'ex Chiocciola degli Angeli si chiamerà Mirar (dallo spagnolo "guardare"), nome scelto per omaggiare la vista panoramica impagabile sul Parco Fluviale e sulla Bisalta. Il locale è pronto a ospitare i cittadini proponendo colazioni, pranzi, ma soprattutto aperitivi, scelti per diventare il cavallo di battaglia della nuova attività, grazie a uno staff di otto persone completamente rinnovato e ben formato sulla preparazione dei cocktail.

La parte esterna è stata riallestita per allinearsi meglio al nuovo formato, che elimina la tabaccheria e punta tutto sul lato bar-caffetteria, nonché sull'happy hour, con un nuovo bancone esterno, ancora in fase di assestamento. L'interno del locale è rimasto invece pressoché invariato e verrà mantenuta la tradizione dei brunch domenicali.

"Con Mirar ci ributtiamo nell'avventura della ristorazione, dopo il Central Bar di Borgo San Dalmazzo che abbiamo ceduto l'anno scorso, questa volta con uno dei locali storici più belli di Cuneo. Abbiamo già esperienza pregressa, ma c'è sempre una piccola ansietta prima di un'apertura: speriamo di far tornare il posto un riferimento per la città, come era una volta", confessa Antonio Hu.

Da domani, dunque, la meta irrinunciabile per la comunità di Cuneo nelle domeniche di bel tempo, ma anche in settimana, tornerà operativa, offrendo ai cittadini, sul crocevia tra il viale degli Angeli e la via Veccia di Borgo, caffè ristorativi e cocktail accompagnati dalla speciale vista panoramica sulle amate montagne cuneesi.