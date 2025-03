Anas mette in sicurezza i viadotti della tangenziale di Alba: previsti otto mesi di lavori per una spesa di 2,5 milioni

Anas ha attivato un corposo piano di interventi che consiste nella manutenzione dei viadotti per un tratto di circa 700 metri lungo la Tangenziale di Alba (SS231 “di Santa Vittoria”) nel tratto di sopraelevata all’altezza dello svincolo in prossimità del fiume Tanaro/corso Canale. In vista dell’esecuzione dei lavori, a partire da sabato 22 marzo saranno in vigore il restringimento di carreggiata - in entrambe le direzioni - e il divieto di transito ai trasporti eccezionali.

Lungo la carreggiata in direzione Asti il restringimento sarà attivo a partire dallo svincolo di Alba Centro sulla SP3bis mentre in direzione Cuneo il restringimento sarà attivo dallo svincolo di Alba Est/Mogliasso. Le operazioni di installazione delle segnaletiche per il nuovo assetto temporaneo della viabilità sono in corso.

Gli interventi in programma prevedono lavorazioni di ripristino e rinforzo dell’impalcato metallico, la sostituzione dei relativi appoggi con locali consolidamenti delle elevazioni e la sostituzione dei giunti di dilatazione sulle 56 campate della sopraelevata e sulle 32 campate delle rampe di competenza Anas.

L’investimento per l’esecuzione degli interventi ammonta a circa 20 milioni di euro. La prima fase dei lavori, per un importo dell’investimento pari a circa 2,5 milioni di euro e una durata degli interventi di 8 mesi, è di prossimo avvio, non appena completati gli adempimenti amministrativi per la consegna all’impresa esecutrice.