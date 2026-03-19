Fa tappa a Busca il percorso “Neurodegener-Azione”

Prende il via in questi giorni il progetto Lindal, inserito nel percorso “Neurodegener-Azione”, promosso dal CSAC – Consorzio Socio Assistenziale del Cuneese, di cui Busca fa parte, con il sostegno della Fondazione CRC. L’iniziativa coinvolge professionisti sanitari, associazioni e realtà del territorio con l’obiettivo di offrire strumenti di informazione, supporto e confronto sui temi della demenza, del Parkinson e dell’accompagnamento delle persone fragili.



Dopo le tappe di Montanera e Caraglio, il progetto arriva a Busca con due incontri in programma lunedì 13 e lunedì 20 aprile. Durante gli appuntamenti si affronteranno temi legati alla diagnosi e all’evoluzione delle patologie neurodegenerative, ai servizi presenti sul territorio e alle opportunità di sostegno per caregiver e famiglie, grazie agli interventi di specialisti e associazioni impegnate nel settore.



Gli incontri si terranno presso lo Spazio Incontri Porta Santa Maria, dalle 17.30 alle 19.30. L’ingresso è libero e aperto a tutta la cittadinanza, senza necessità di iscrizione.



Per maggiori informazioni contattare CSAC – Ufficio attività progettuali al numero 331 1360075.



