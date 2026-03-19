Ceva entra nella Comunità Energetica Rinnovabile

Il Consiglio comunale di Ceva ha approvato l’adesione del Comune a Mondocer, la Comunità Energetica Rinnovabile del territorio.

"Una scelta che consente alla città di inserirsi in una realtà già strutturata e di sviluppare concretamente il proprio percorso verso un sistema energetico sempre più sostenibile, efficiente e condiviso" - spiegano il sindaco Fabio Mottinelli

e l'assessore all’Ambiente Fabio Ferrero.

"Le Comunità Energetiche Rinnovabili - proseguono - rappresentano un modello innovativo che permette a enti pubblici, cittadini e imprese di produrre energia da fonti rinnovabili e condividerla a livello locale. L’energia generata sul territorio, ad esempio attraverso impianti fotovoltaici installati sui tetti di immobili comunali, può essere valorizzata all’interno della comunità energetica, generando benefici ambientali ed economici che restano a vantaggio della collettività.

L’adesione a Mondocer consente a Ceva di partecipare a una rete energetica già operativa dal punto di vista amministrativo e burocratico – quadro di impegno significativo sotto l’aspetto gestionale – e di affrontare con maggiore solidità la complessità gestionale della CER, rafforzando allo stesso tempo le progettualità che nascono e si sviluppano sul territorio comunale.

Il percorso parte da basi solide. Negli ultimi mesi l’Amministrazione comunale ha avviato e sviluppato diversi interventi concreti per la produzione di energia rinnovabile sugli edifici pubblici. La Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo ha sostenuto i progetti energetici del Comune di Ceva con due contributi, uno per l'adesione alla CER, l'altro per la realizzazione concreta di progetti: una parte di queste risorse ha già trovato applicazione concreta nel progetto dell’impianto fotovoltaico installato sulla Scuola dell’infanzia, già concluso e che entrerà a far parte del sistema della comunità energetica.

Parallelamente si sta procedendo con la progettazione degli interventi di ulteriori impianti: tra questi quello previsto sulla palestra delle Scuole medie, progetto che ha richiesto tempi più lunghi a causa di un vincolo della Soprintendenza ma che vedrà l’avvio dei lavori nel prossimo futuro e sarà anch’esso inserito nella comunità energetica".

"Queste installazioni rappresentano i primi tasselli - aggiungono dall'amministrazione - di un sistema energetico locale destinato a crescere nel tempo, valorizzando l’energia prodotta a Ceva e favorendo una partecipazione sempre più ampia della comunità. I vantaggi di questo percorso sono concreti: maggiore produzione di energia pulita, opportunità di riduzione dei costi energetici nel medio periodo e la possibilità di coinvolgere cittadini, attività economiche e associazioni in un progetto innovativo e sostenibile per il futuro della città. Per i risultati finora raggiunti desideriamo esprimere un sincero ringraziamento al dott. Marco Lombardi che con grande disponibilità, competenza e dedizione ha accompagnato l’Amministrazione in questo percorso, offrendo un supporto prezioso nelle diverse fasi di sviluppo del progetto, e alla Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, che ha contribuito in modo importante al suo finanziamento".

"L’ingresso in Mondocer, alternativo alla costituzione di una CER autonoma - concludono dal municipio -, non ha cambiato i meccanismi: le risorse e i progetti destinati alla produzione di energia rinnovabile sul territorio restano gli stessi. L’adesione rappresenta una scelta consapevole e ponderata: fare rete consente infatti di rafforzare il progetto, ampliare la dimensione territoriale della comunità energetica e aumentare l’impatto positivo delle iniziative legate alla produzione e alla condivisione dell’energia. In questo contesto Ceva mantiene comunque un ruolo autonomo e strategico dal punto di vista geografico, contribuendo allo sviluppo della comunità energetica sul territorio e compiendo un passo importante verso un modello energetico più moderno e sostenibile, con l’obiettivo di rafforzare la produzione di energia rinnovabile sul territorio, favorire il risparmio energetico e costruire nuove opportunità di sviluppo per la comunità.