Carrù avrà presto la nuova scuola dell'infanzia: un maxi progetto da 3,8 milioni di euro [FOTO E VIDEO]

Sei aule, due laboratori, una cucina e il dormitorio. Stanno procedendo a ritmo serrato i lavori per la realizzazione della nuova scuola dell'Infanzia a Carrù, proprio accanto alle scuole medie.

L'edificio, per un costo di circa 3,8 milioni di euro coperto grazie ai fondi europei assegnati al Comune attraverso il Next Generation EU a valere sul PNRR, potrà ospitare oltre cento bambini, in un ambiente luminoso, spazioso e soprattutto circondato dal verde.

Ogni aula ha infatti, oltre al proprio bagno, anche una grande vetrata con accesso diretto all'esterno, dove potranno svolgersi attività outdoor.

Il progetto è stato redatto dalla Cremaschi Associati di Cuneo, mentre il coordinamento della sicurezza è curato da Aegis Cantarelli e GapProgetti S.r.l.. L'appalto per i lavori è stato aggiudicato dalla Dussmann Service che opera insieme a Terra Costruzioni srl ed Edilco Edilizia Coordinata srl, direttore tecnico di cantiere l'ingegnere Domenico Scorza.

"Il progetto - hanno spiegato il sindaco Nicola Schellino e il vice sindaco Christian Sciolla, nel corso di una visita in anteprima al cantiere, insieme all'assessore Stefano Baracco, la consigliera Maria Paola Marabotto, la dirigente scolastica Loredana Montemurro e l'insegnante Elisa Satotto - ha privilegiato la luminosità degli ambienti, quindi ogni spazio ha un raccordo con l'esterno per favorire l'ingresso della luce naturale. Il nuovo edificio ha mantenuto uno spazio anche per la cucina così da fare in modo che i pasti continuino ad essere preparati in loco. Sono poi previsti spazi per le attività speciali: l'aula per il riposo, per la mensa, uno spazio centrale per le attività libere e sei aule con rispettivi bagni".

All'esterno troverà spazio anche il campetto, che completerà l'offerta con le scuole medie e le elementari, ubicati nella stessa zona.

Per gli arredi interi una parte verrà recuperato dalla struttura precedente e per la restante parte il Comune parteciperà a un bando ministeriale per coprire i costi (circa 40mila euro, ndr).

La conclusione del cantiere e il collaudo è previsto entro il 30 giugno 2026. Dopodiché si procederà con le opere esterne per la viabilità, pensiline e marciapiedi, lavori per i quali il Comune si è già attivato al fine di coprire i costi. L'ingresso degli alunni sarà possibile nel corso del 2027, in osservanza del calendario scolastico, in modo da creare il minor disagio possibile alle attività.