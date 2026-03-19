VOLLEY GIOVANILE / Volley Savigliano, “idi di marzo” intense per il vivaio biancoblù

Sono state delle “idi di marzo” intense per il settore giovanile del Volley Savigliano che, come non accade spesso in stagione, è stato impegnato dalla Serie D al Volley S3. Proprio i più grandi sono tornati a muovere la loro classifica, giocando una bella gara contro una squadra di livello nel weekend, per poi tornare in campo già mercoledì 18 marzo, onorando l’impegno contro il forte Chisola.

Serie D

I più grandi, come detto, tornano a muovere la classifica, e lo fanno indubbiamente con un del punto guadagnato contro una squadra che occupa una posizione di alta classifica, anche se con un piccolo rammarico per il punto perso.

Contro il Vbc Mondovì, infatti, i saviglianesi giocano bene sin da subito, ma sono i monregalesi a portarsi sul 2-0, prima della grande reazione dei padroni di casa che porta a ristabilire la parità. Nel tie-break succede di tutto: la Banca Crs è avanti 14-10 quando un servizio apparentemente vincente esce di un soffio. La palla passa agli ospiti, che reagiscono fino a trovare la parità sul 15-15, quando l’infortunio di Bonannini disorienta i compagni, che cedono 15-17. Resta sicuramente la buona prestazione e l’importante passo avanti in classifica.

Quindi, mercoledì 18 marzo alle ore 21,00 a Candiolo contro la seconda forza del campionato, ovvero l’Ots Asdembly Chisola Volley, in un turno infrasettimanale per via del referendum, i biancoblù hanno giocato alla pari, vincendo il secondo set con merito e perdendo primo e terzo per alcuni dettagli. Più netto il ko nel quarto, quando il Chisola aveva ormai preso il largo.

Prima Divisione

Come da pronostico, la squadra griffata Conte Gianluca cede anche in gara-2 contro il Pgs Jolly, ma, a differenza di gara-1, i saviglianesi, al netto del secondo set, dimostrano le loro potenzialità limitando gli errori gratuiti. Ora ad attenderli c’è il mini-girone 5°-8° posto.

Under 15

In gara-1 sul campo della Lab Scuola di Pallavolo Cuneo, i ragazzi di Sankara e Fundone si difendono bene nel primo set, cedendo solo ai vantaggi 28-26. Nel secondo l’equilibrio regna fino al 15-15, quando i padroni di casa prendono il largo e chiudono 25-18.

Nel terzo, invece, manca, fin da subito, la motivazione tra gli ospiti, che scivolano sul 15-8. Al servizio, Novaresio risolleva le sorti della partita portando il parziale su 15-12, ma gli sforzi non bastano per portare a casa il set.

In settimana si lavorerà in palestra per preparare al meglio gara-2 che si disputerà in casa sabato 21 marzo alle ore 14.30.

Under 13 (6x6)

Gli atleti dell'Under 13 si sono confrontati con un avversario di buon livello come la Virtus Boves. I saviglianesi hanno saputo mantenere un buon ritmo di gioco e si sono ben adattati alle richieste di sperimentare una fase di difesa nuova. Quella biancoblù è una squadra che sta crescendo e che sta ottenendo buone soddisfazioni: anche quando i risultati non arrivano, sul campo gli obiettivi di prestazione sono sempre perseguiti con grande impegno da parte di tutti.

Prossimo appuntamento domenica 22 marzo alle ore 15,00 a Villanova Mondovì.

Volley S3

I giovani atleti dell'S3 erano impegnati a Centallo, nel terzo concentramento stagionale. I giovanissimi biancoblù giocano in maniera eccellente e si divertono, dimostrando evidenti miglioramenti.

I risultati del weekend 14-15 marzo

Serie D

Banca Crs Savigliano Rs Racconigi 2

Vbc Mondovì 3

(21-25 19-25 25-18 25-23 15-17)

OTS Assembly Chisola 3

Banca Crs Savigliano Rs Racconigi 1

(25-21 22-25 25-22 25-13)

Banca Crs Savigliano Rs Racconigi: Marassi, Mondino, Giordana, Negro, Bonannini, Fissolo, Gallo, La Corte, Giaccardi, Giordana. Liberi Iemma, Ballario. Allenatore: Piovano. Dirigente: Capello.

Prima Divisione

Conte Gianluca Volley Savigliano 0

Pgs Jolly Castagnole 3

(18-25 6-25 17-26)

Conte Gianluca Volley Savigliano: Abrate, Cavallotto, Dichiera, Ferrero, Minetti, Negro, Ruatta, Chialva, Gandolfo. Liberi: Ambrogio, Chiesa. Allenatori: Caula, Badagliacca.

Under 15

Lab Scuola di Pallavolo Cuneo 3

Unipolsai Mellano Cristiano 0

(28-26 25-18 25-15)

Unipolsai Mellano Cristiano: D'Amelio, Bongioanni, Cambiano, Catanzariti, Bosio, Pirra, Gandolfo, Novaresio, Isoardi, Gosmar. Allenatori: Sankara, Fundone.

U13 (6x6)

Cierre Ferramenta Volley Savigliano 0

Virtus Boves 3

(9-25 17-25 8-25)

Cierre Ferramenta Volley Savigliano: Piovano (K), Scaglia, Andriano, Giovenale, Chiaramello, Sacco, Dominici, Milani, Barbero, Olivero. Allenatore: Boscolo. Aiuto allenatore: Gallo.

Volley S3 (Concentramento Centallo)

Volley Savigliano: Beltramo, Cavallo Teseo, Racca, Testa. Smart coach: Boscolo. Aiuto Coach: Boglione.