Zona logistica a Mondovì non strategica per il consigliere regionale Calderoni. Il Patto Civico: "Intervento grave e fuori luogo"

È scontro tra il consigliere regionale Mauro Calderoni (PD) e i consiglieri del Patto Civico del Comune di Mondovì sul tema della Zona Logistica Semplificata.

A far discutere è una nota, inviata negli scorsi giorni da Calderoni, in merito alle infrastrutture della Granda, nella quale il consigliere passa in esame diversi progetti, tra questi quello che vede Mondovì sede della futura Zona Logistica Semplificata (ZLS) per la provincia di Cuneo.

"È davvero questa la soluzione più lungimirante per favorire le grandi aziende esportatrici del Cuneese? Non sarebbe più strategico e funzionale pensare ad un’area situata tra il Cuneese, il Fossanese e il Saviglianese, maggiormente baricentrica rispetto ai principali poli produttivi provinciali e con accesso diretto alle infrastrutture autostradali, ferroviarie e aeroportuali? Afferma Calderoni".

Il Patto Civico non ci sta e risponde: "Ci amareggiano le parole del Segretario Provinciale del PD, e Consigliere Regionale, Mauro Calderoni perché riteniamo che Mondovì non le meriti. Sulla Zona Logistica Semplificata, infatti, la situazione è estremamente chiara: nel 2022 la Regione fece un bando, la nostra città - l'unico comune del cuneese - vi partecipò e, grazie al rispetto dei criteri previsti dal bando (ad esempio essere sede di stazione ferroviaria e casello autostradale), oggi è stata individuata fra quelle che potranno ospitare la ZLS. Le aziende che vorranno insediarvisi potranno godere delle regole previste dalle normative che istituiscono le ZLS stesse, tutte tese alla semplificazione fiscale ed amministrativa. Insomma, in due parole: creare lavoro. Un intervento fuori luogo, quello di Calderoni, che ci auguriamo trovi il dissenso dei consiglieri e rappresentanti del PD di Mondovì".