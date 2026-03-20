Messa dell'Annunciazione e nove anni del vescovo Bodo alla guida della Diocesi di Saluzzo

Mercoledì 25 marzo, alle 9.30 il vescovo Cristiano Bodo celebrerà in cattedrale la messa dell’Annunciazione.

Una cerimonia religiosa che diventa anche un momento importante per monsignor Bodo e la Diocesi saluzzese. Saranno infatti nove anni di ordinazione espiscopale, avvenuta il 2 aprile del 2017. In quella data diventò il 36esimo Pastore della antica diocesi di Saluzzo, fondata nel 1511 e guidata negli ultimi quattordici anni da monsignor Giuseppe Guerrini.

Il suo caloroso ingresso all’età di 48 anni, stabilì il primato di vescovo più giovane d’Italia.

"Come vostro vescovo, mi impegnerò tutte mattine e tutte le sere nella preghiera affinchè siate custoditi e protetti, perché non manchi il pane, la pace e la fede" aveva sottolineato. Il suo abbraccio a tutte le famiglie soprattutto a quelle visitate dalla sofferenza. "Oggi le nostre strade si uniscono impostandosi sulla via che vede l’amore al centro. Un amore indispensabile per un nuovo Umanesimo".

L’amore, il suo concetto guida “per costruire un futuro nuovo in particolare per le nuove generazioni”. L’amore al centro, come vuole il suo motto “La carità non avrà mai fine” tratto dalla prima lettera di San Paolo ai Corinti, inciso nello stemma episcopale.