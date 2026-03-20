Al Baretti di Mondovì va in scena lo spettacolo "Zorro"

Martedì 24 marzo alle 20.45 al Teatro Baretti di Mondovì lo spettacolo della Compagnia Teatro Marenco tratto da Margaret Mazzantini. Ingresso gratuito con offerte libere per contrastare l’emergenza abitativa.

Sono tante le “storie invisibili”, perché spesso sconosciute ai più, che i promotori della serata potrebbero raccontare: nomi, volti e fatiche di chi si ritrova, per i motivi più diversi, a fare i conti con la difficoltà di pagare un affitto, mantenere la propria casa o, purtroppo, persino trovarne una.

La serata, proposta dalla Caritas Diocesana in collaborazione con l’Associazione Amici della Cittadella della Carità OdV, la Città di Mondovì, il CSSM, il Servizio Socio-assistenziale dell’Unione Montana delle Valli Mongia e Cevetta, Langa Cebana, Alta Valle Bormida e la Fondazione San Martino, vuole sensibilizzare la cittadinanza sugli aspetti locali dell’emergenza abitativa con un approccio diverso dalla consueta conferenza o dal convegno per esperti.

L’iniziativa sarà articolata in due momenti principali:

grazie alla collaborazione con la Compagnia Teatro Marenco di Ceva, andrà in scena l’atto unico “Zorro”, tratto da un romanzo breve di Margaret Mazzantini, che ripercorre le vicende che portano un uomo a vivere per strada, simbolo della vulnerabilità di molte persone che camminano su un piano inclinato che può farle precipitare nella condizione di non avere più una casa e una famiglia;

a seguire, brevi interviste a rappresentanti della Caritas diocesana, del Comune di Mondovì e del CSSM racconteranno le risorse che il territorio può offrire a chi fatica a mantenere la propria abitazione o si trova senza tetto.

L’appuntamento, sostenuto dai fondi 8xmille 2026 di Caritas Italiana e dal Comune di Mondovì, si inserisce nel progetto “Obiettivo CASA” della Caritas diocesana di Mondovì, nato per contrastare l’emergenza abitativa nel territorio. Il progetto è realizzato in collaborazione con l’Associazione Amici della Cittadella della Carità OdV, il Comune di Mondovì, il CSSM, il Servizio Socio-assistenziale dell’Unione Montana delle Valli Mongia e Cevetta, Langa Cebana, Alta Valle Bormida e la Fondazione San Martino, realtà delle quattro diocesi della “Granda” impegnate nel sostegno alle persone più fragili.

La serata è a ingresso gratuito. Durante l’evento saranno raccolte offerte libere per sostenere singoli e famiglie gravati da emergenza abitativa.

L’iniziativa rappresenta inoltre uno degli ultimi appuntamenti della Quaresima di Solidarietà 2026