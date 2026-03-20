A Ovada il campionato regionale 10.000 metri su pista: in gara Diego Poletto dell'Atletica Mondovì-Acqua S.Bernardo

La stagione outdoor su pista prende ufficialmente il via domenica 22 marzo da Ovada (AL) con il campionato regionale Assoluto dei 10.000 metri su pista (20-30 minuti rispettivamente per allievi e allieve), prove di contorno i 2000 metri cadetti e cadette. Organizza Atl. Ovadese Ormig.



Al maschile, i migliori accrediti sono di Emanuele Santelli (Battaglio CUS Torino) con 30:28.0 e di Diego Poletto (Atl. Mondovì-Acqua S.Bernardo) con 30:57.00. Per quanto riguarda gli junior, stesso accredito (35:00.00) per Gabriele Riccio (Atl. Canavesana) e Federico Sbodio (Atl. Giò 22 Rivera).



Nella prova femminile, Sonia Mazzolini (GAV) parte sulla carta da netta favorita, con 35:56.92 di accredito. L’avversaria più accreditata è Inna Tomasova (Atl. Santhià) mentre la lotta per il titolo juniores dovrebbe riguardare Elena Pelassa (Atl. Venaria Reale) e Marta Angeleri (Sisport), rispettivamente accreditate con 40:55.00 e 41:00.00.



29 gli iscritti alla prova allievi sui 30 minuti, 10 le allieve iscritte alla prova sui 20 minuti.