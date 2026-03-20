La stagione outdoor su pista prende ufficialmente il via domenica 22 marzo da Ovada (AL) con il campionato regionale Assoluto dei 10.000 metri su pista (20-30 minuti rispettivamente per allievi e allieve), prove di contorno i 2000 metri cadetti e cadette. Organizza Atl. Ovadese Ormig.
Al maschile, i migliori accrediti sono di Emanuele Santelli (Battaglio CUS Torino) con 30:28.0 e di Diego Poletto (Atl. Mondovì-Acqua S.Bernardo) con 30:57.00. Per quanto riguarda gli junior, stesso accredito (35:00.00) per Gabriele Riccio (Atl. Canavesana) e Federico Sbodio (Atl. Giò 22 Rivera).
Nella prova femminile, Sonia Mazzolini (GAV) parte sulla carta da netta favorita, con 35:56.92 di accredito. L’avversaria più accreditata è Inna Tomasova (Atl. Santhià) mentre la lotta per il titolo juniores dovrebbe riguardare Elena Pelassa (Atl. Venaria Reale) e Marta Angeleri (Sisport), rispettivamente accreditate con 40:55.00 e 41:00.00.
29 gli iscritti alla prova allievi sui 30 minuti, 10 le allieve iscritte alla prova sui 20 minuti.
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Sport | 20 marzo 2026, 12:29
A Ovada il campionato regionale 10.000 metri su pista: in gara Diego Poletto dell'Atletica Mondovì-Acqua S.Bernardo
29 gli iscritti alla prova allievi sui 30 minuti, 10 le allieve iscritte alla prova sui 20 minuti
La stagione outdoor su pista prende ufficialmente il via domenica 22 marzo da Ovada (AL) con il campionato regionale Assoluto dei 10.000 metri su pista (20-30 minuti rispettivamente per allievi e allieve), prove di contorno i 2000 metri cadetti e cadette. Organizza Atl. Ovadese Ormig.