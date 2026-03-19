Terres Monviso outdoor Festival: nel fine settimane le gare rinviate per pioggia

1.500 fette biscottate, 400 metri di tnt, 40 persone al lavoro, 12 giorni di pump track, oltre 250 km sulle gambe tra bicicletta corsa e trekking, 8000 passaggi registrati in tre giornate e 5 serate dedicate ai doc, 1500 studenti da 2 a 20 anni e.. 29 ore di pioggia. Non è ancora finita.

Il weekend alle porte sabato 21 e domenica 22 marzo porta le manifrestazioni rinviate per maltempo. Arriva il terzo Street Boulder Festival 2026, gara con percorsi di arrampicata sui muri della città e la Terres Monviso Gravel (percorso di 67 km nel cuore della pianura saluzzese per gustare e conoscere il territorio a passo di bicicletta incontrando le bellezze e il gusto di Moretta, Lagnasco per tornare al Quartiere, ( piazza Montebello) base naturale di questa grande manifestazione.

Quasi 300 persone prenotate nella due giorni e la voglia di non lasciare indietro nessuno, di portare a termine quasi un anno di lavoro.

"La pioggia infatti ha modificato in corsa un festival "TERRE S MONVISO OUTDOOR FESTIVAL"capace di ospitare migliaia di persone, un festival strutturato, ricco di “cose da fare” ma anche capace di portare centinaia di persone e dialogare e ascoltare. Aree interne, vette, rapporti tra fondovalle e montagna, Alcotra e rapporti Italia Francia, ma anche corsa, sci, materiali tecnici, gusto, tanto gusto, kayak, scarpe, ruote … Il momento più bello. Scoprire alle 14.00 del venerdì che 1867 tra studenti e docenti hanno varcato il portone di una ex Caserma per vivere insieme esperienze curiose che solitamente si fanno altrove. giochi, formazione, tantissima sostenibilità, 4 importantissimi talk per parlare di disabilità. La forza del TERRES MONVISO OUTDOOR FESTIVAL è proprio questa, iniziare dal futuro, dai piccoli, per poi aprirsi a tutti".