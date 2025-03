Il comitato Sì D.A.VS e Legambiente dalla stessa parte: "La variante di Demonte è necessaria"

Torniamo nuovamente sulla questione variante di Demonte. L'iter sta avanzando e potrebbe concretizzarsi entro l'anno l'indizione della gara per affidare la realizzazione dell'opera.

E' l'ultimo intervento "di opinione" sul tema, sul quale torneremo quando ci saranno novità o notizie significative. Il Comitato è da sempre a favore dell'opera e, soprattutto, è quello che in questi anni ha tenuto viva l'attenzione sula vicenda.

***

Egr. Direttore

In relazione all’articolo pubblicato ieri mattina dalla sua testata giornalistica all’interno del quale la variante di Demonte viene definita da una lettrice come “ecomostro”, come Comitato Sì D.A.VS. desideriamo replicare che gli “ecomostri” sono ben altra cosa rispetto a una breve bretella stradale di 2,7 km finalizzata a decongestionare un centro storico medioevale dall’incommensurato numero di mezzi pesanti che quotidianamente lo attraversano.

La variante è divenuta assolutamente indispensabile per tutelare la salute e l’incolumità degli abitanti di Demonte, di chi ci lavora, del turista che ci passa, ma anche a garanzia degli autisti di mezzi pesanti costretti a percorrere un budello stretto e tortuoso schivando muri e persone nonché a difesa del patrimonio storico-culturale-architettonico della via porticata e degli edifici che si prospettano su di essa.

Teniamo a precisare che la posizione del Comitato Sì D.A.VS è condivisa anche dalla Legambiente di Cuneo, da noi sentita in merito, la quale sottolinea la necessità non più procrastinabile di spostare il traffico pesante dai centri storici di Demonte e di Aisone nonché di intervenire il più rapidamente possibile sulla spinosa e pericolosa situazione in cui versa il ponte dell’Olla a Gaiola.

Infine si esprime vivo apprezzamento per il lavoro sinora svolto dalle varie Autorità, con l’auspicio di ridurre il più possibile i tempi burocratici che ancora ostacolano l’inizio dei lavori.

Cordiali saluti

Il Comitato Sì D.A.VS