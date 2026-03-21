Alba: mercoledì 25 marzo transiterà la “Corsa ciclistica Coppi e Bartali”

Mercoledì 25 marzo la città di Alba sarà coinvolta dal passaggio della prestigiosa “Corsa ciclistica Coppi e Bartali”, un evento di grande sport al quale parteciperanno 175 corridori, accompagnati da oltre 130 automezzi al seguito. L’intera manifestazione sarà scortata dalla Polizia Stradale. La gara prevede due passaggi in città, indicativamente uno alle 11:49 e il secondo alle 14:19.

La tappa “Barbaresco–Alba–Barolo” comporterà modifiche alla viabilità cittadine e ai trasporti pubblici urbani ed extra urbani, durante i due passaggi in città.

L’Amministrazione comunale ha pubblicato informazioni utili sulla pagina principale del sito del Comune di Alba www.comune.alba.cn.it e attuerà tutto quanto sarà possibile al fine di limitare i disagi. Invitando ad accogliere con entusiasmo i ciclisti lungo il percorso di gara, ringrazia i cittadini per la collaborazione.

Sospensione della circolazione veicolare e pedonale:

Dalle ore 11:19 a fine gara: località Altavilla, viale Cherasca, corso Michele Coppino, via Don Alberione, piazza Michele Ferrero, corso Italia, corso Langhe, corso Cortemilia, fraz. San Rocco Cherasca, direzione Diano d’Alba.

Dalle ore 13:49 a fine gara: località Altavilla, viale Cherasca, corso Nino Bixio, corso Torino, ponte Albertino, corso Canale, rotatoria Rondò, corso Bra, corso Unità d’Italia, direzione Monticello.

Divieto di sosta, con rimozione forzata:

Dalle ore 11:00 fino al termine del passaggio: località Altavilla, viale Cherasca, via Don Alberione, corso Italia, corso Cortemilia.

Dalle ore 13:00 fino al termine del passaggio: località Altavilla, viale Cherasca, corso Nino Bixio, corso Bra, direzione Monticello.

Saranno sospese le attività didattiche unicamente della Scuola Secondaria di Primo Grado “Mussotto” mercoledì 25 marzo 2026, a partire dalle ore 12:30 e sarà assicurato a tale ora il trasporto scolastico.

Sono previste, dalle 11:00 alle 16:00, variazioni di rilievo sulle linee di trasporto pubblico urbano ed in particolare sulle linee 1,2,3,4,5,6,7, servizi scolastici e linee extraurbane FS45 Alba-Asti, 178 Neviglie-Alba, 50 Canale-Tre Rivi, 120 Bossolasco-Alba, 108-259A Alba-Torino, 62 Castiglione Tinella-Alba, 80 Alba-Benevagienna, 162 Cortemilia-Alba, 183A Castellnaldo-Fossano.

Informazioni e aggiornamenti sono disponibili sui canali di comunicazione di BusCompany https://www.buscompany.it/trasporto-pubblico/