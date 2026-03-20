Meno disagi sulle linee ferroviari albesi: “Ora il nodo è il collegamento con Milano e i giorni festivi”

Si è svolto mercoledì 18 l’incontro mensile tra i pendolari piemontesi e i rappresentanti di Rete Ferroviaria Italiana, Trenitalia Piemonte e Agenzia della Mobilità. Un momento di confronto a cui ha partecipato anche il Comitato pendolari di Alba, portando il punto di vista del territorio.

Il dato che emerge è una fase più regolare rispetto ai mesi precedenti. “In questa fase non abbiamo avuto l’occasione di produrre segnalazioni significative”, spiegano dal Comitato, evidenziando una stabilizzazione del servizio sulle linee di riferimento.

Un miglioramento che trova riscontro anche a livello regionale. “Non sono emersi elementi critici per le nostre linee, anzi la situazione dall’inizio dell’anno è migliorata”, osserva Fulvio Bellora, in rappresentanza del CoMIS – Coordinamento per la Mobilità Integrata e Sostenibile, che opera come livello di coordinamento più ampio tra i pendolari piemontesi.

Tra gli elementi che contribuiscono a questa fase c’è anche la conclusione del cantiere tra Bra e Carmagnola, durato circa tre mesi, con interventi su scambi, deviatoi e passaggi a livello. Un aggiornamento infrastrutturale che dovrebbe migliorare l’affidabilità della linea.

Resta però aperto il tema dell’organizzazione del servizio. In particolare, viene rilanciata la richiesta di rivedere gli orari delle corse tra Alba e Asti per migliorare le coincidenze verso Milano. “Con un solo cambio si potrebbe raggiungere il capoluogo lombardo in 2 ore e 47 minuti”, sottolinea Bellora.

Accanto a questo, continua a pesare l’assenza di un servizio prefestivo e festivo su alcune tratte, indicata come una delle principali criticità ancora irrisolte.

Sul fronte degli strumenti, il CoMIS segnala la possibilità di consultare online i dati di puntualità delle linee piemontesi, con l’obiettivo di rendere più trasparente la qualità del servizio. La tratta Torino-Milano sarà inserita una volta conclusi i lavori in corso.

Il quadro che emerge è quindi meno critico nell’immediato, ma ancora incompleto: la stabilità c’è, ma per i pendolari albesi il vero salto di qualità passa ora da collegamenti più efficaci e da un servizio che copra anche i giorni festivi.