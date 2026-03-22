Calcio e solidarietà: l'Asd Salice di Fossano dona 550 euro all'Ail di Cuneo

L’Asd Salice, società fossanese di calcio che milita nel girone G della Prima Categoria, attualmente quarta forza del torneo, va oltre i risultati sportivi.

Il suo gesto di solidarietà, con una donazione di 550 euro a favore di Ail con sede a Cuneo, l’associazione italiana contro le leucemie, i linfomi e il mieloma, vale più della vittoria di una partita.

Per sottolineare l’importanza di questo gesto, l’Ail della Provincia Granda prende come esempio la frase che Robin Williams, nei panni del medico-clown, recitava nel famoso film Patch Adams: “Quando curi una malattia puoi vincere o perdere, quando ti prendi cura di una persona, puoi solo vincere.”

Ecco le parole della presidente della sezione cuneese dell’Ail Anna Rubino: “Un grande grazie all’Asd Salice per la generosa donazione a favore di Ail Cuneo. Un gesto concreto che sostiene la ricerca e aiuta i pazienti e le loro famiglie. La vicinanza del territorio, delle associazioni e del mondo dello sport è per noi un sostegno prezioso”.

E ancora: “Ogni giorno, grazie a voi una persona non si sente sola, una famiglia trova accoglienza, un paziente affronta la malattia con più forza e fiducia. Il vostro dono è molto più di un aiuto: è presenza, ascolto, speranza concreta. È supporto sociale, economico e psicologico.

È ricerca che guarda al futuro. È assistenza qualificata nel Reparto di Ematologia di Cuneo. È una porta aperta e un abbraccio nelle ‘Case AIL’. Il nostro sogno è un futuro senza malattie del sangue. Un sogno che non cammina da solo, ma vive grazie alla vostra generosità, al vostro cuore, alla vostra scelta di esserci. A nome di tutte le persone che abbiamo aiutato finora, e di quelle che insieme potremo ancora aiutare, vi inviamo un abbraccio sincero e riconoscente. Grazie di cuore per la luce che donate ogni giorno”.